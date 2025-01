Das Line-up für BottleRock Napa Valley für 2025 ist da: Green Day, Justin Timberlake und Noah Kahan werden diesen Mai als Headliner des dreitägigen Festivals auftreten.

BottleRock 2025 findet am 23., 24. und 25. Mai in Napa, Kalifornien, statt und bringt erneut Kunst, Essen und Wein zusammen, mit Bühnen für Musiker und Köche gleichermaßen.

Das Line-up wird durch Acts wie Benson Boone, Khruangbin, Cage the Elephant, Ice Cube, Sublime, Kaskade, Goose, Public Enemy, 4 Non Blondes, Remi Wolf, E-40, Flo Rida, Lauren Mayberry und Robby Krieger of The ergänzt Doors, Kate Hudson und viele mehr. Die vollständige Aufstellung finden Sie weiter unten.

Dreitägige allgemeine Eintrittskarten für BottleRock 2025 werden am Dienstag, 14. Januar, um 10:00 Uhr PT auf der Website des Festivals zum Verkauf angeboten. Einzelheiten zu VIP-Tickets und anderen Stufen folgen in Kürze.

Weitere Informationen finden Sie hier Folges Berichterstattung über BottleRock 2024 mit unvergesslichen Auftritten von Pearl Jam und Megan Thee Stallion, Überraschungsauftritten von Ed Sheeran und Bradley Cooper und mehr.