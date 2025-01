Es gibt bestimmte Filme, die aufgrund der Elemente, die sie zusammenhalten, in die Höhe schnellen: Das Ganze wird größer als die Summe seiner Teile. Das letzte Showgirldas Indie-Drama, das Pamela Anderson zu einer Oscar-Nominierung als Hauptdarstellerin verhelfen könnte, sticht in dieser Hinsicht heraus, denn die Zusammenarbeit zwischen Anderson, Regisseurin Gia Coppola und Autorin Kate Gersten führt zu einem Film, der auf unerwartete Weise auf die Welt zurückblickt .

Der Film spielt in Las Vegas (falls Sie es anhand des Titels nicht erraten haben) und verfolgt mehrere Wochen im Leben von Shelly (Anderson), die jahrzehntelang in einer der klassischen Oben-ohne-Revuen des Strips getanzt hat. Aufgrund rückläufiger Ticketverkäufe und rückläufigen Publikumsinteresse steht Le Razzle Dazzle leider kurz vor der Schließung, und während einige der anderen Tänzer der Show jung genug sind, um woanders eine neue Karriere zu beginnen, befindet sich Shelly an einem Scheideweg.

Ein kraftvoller Aspekt von Das letzte Showgirl ist die Art und Weise, wie es weiterhin zu dieser neuen Ära von Andersons Geschichte beiträgt, die mit der Netflix-Dokumentation von 2023 begann Pamela: Eine Liebesgeschichtewas ihr die Kontrolle über ihre Erzählung gab. Es gibt eine klare Unterscheidung zwischen ihr und Shelly, aber die Figur fühlt sich sehr wie ein Ausdruck der Angst an, die fast zu klischeehaft erscheint, um sie zur Sprache zu bringen – die Notlage der alternden Schönheit, die gezwungen ist, sich dem Lauf der Zeit zu stellen.

Man könnte meinen Das letzte Showgirl wurde nur für Anderson geschrieben, obwohl Gersten das Drehbuch tatsächlich auf einem Stück basierte, das sie Jahre zuvor geschrieben hatte. Dennoch fühlt sich ihre Besetzung fast wie eine Abkehr vom Drehbuch von Darren Aronofsky an und die Verpflichtung eines Schauspielers, dessen früheres Erbe dem Stoff zusätzliches Gewicht verleiht, sei es nun Mickey Rourke Der Wrestler oder Brendan Fraser in Der Wal. Der Unterschied besteht darin, wie sehr sich Anderson als Teil des Prozesses engagiert fühlt; Sie ist nicht die Spielfigur der Geschichte, sondern treibt sie voran.

Außerhalb ihrer Zeit in Umkleidekabinen und auf der Bühne trägt Anderson im Film nicht viel Make-up, aber das macht ihren Auftritt nicht mutig. Vielmehr ist es der unerschütterliche Blick, den sie auf die Lebensrealität von uns allen wirft, wenn wir älter werden. Denn wir alle stehen vor dem Ende der Dinge, die wir einst für selbstverständlich hielten, sei es das Interesse des Vegas-Touristen an von Pailletten umrahmten Brüsten oder andere Institutionen, deren Zuverlässigkeit einst felsenfest schien.

Das letzte Showgirl gibt keine einfachen Antworten auf Shellys Notlage – es gibt kein Hollywood-Ende, das die Show rettet oder ihr hilft, anderswo Erfolg zu haben. Stattdessen wird der Abschluss einer einst ikonischen Showgirl-Revue mit rausgestreckten Brüsten und allem zu einer wirkungsvollen Metapher für jedes andere drohende Beispiel für Obsoleszenz, das im Leben lauern könnte. (Wenn Sie über 40 sind, wie viele Jobs hatten Sie, die es heute aufgrund der Branchenverlagerung und des technologischen Fortschritts nicht mehr gibt?)

Über weite Strecken des Films sehen wir, wie Shelly versucht, die Kontrolle über ihr eigenes Schicksal zu übernehmen, indem sie eine originelle Vorsprechroutine einstudiert – und dabei auf ihr Talent vertraut, um ihr nächstes Kapitel zu schreiben. Dies ist jedoch nicht die Art von Film, bei der das am Ende ein erfolgreiches Unterfangen wird. Stattdessen, Das letzte Showgirl schlägt vor, dass die einzig gute Antwort für Shellys Zukunft in der Gemeinschaft liegt, der wenigen gefundenen Familie, die Shelly fast zufällig gegründet hat.

Aus diesem Grund ist es so auffällig, dass sie die gefundene Familie an ihrem tiefsten Punkt aktiv ablehnt und die Menschen, die sich um sie kümmern, wegstößt, insbesondere wenn sie zu ihr kommen und Hilfe suchen. Dies sind Szenen, die das Beste aus dem bemerkenswerten Ensemble des Films herausholen, wobei Dave Bautista die Art von Leistung liefert, die sein echtes Talent als bald für den Oscar nominierter Schauspieler bestätigt; Die heikle Art und Weise, wie sich seine komplizierte Geschichte mit Shelly entfaltet, ist größtenteils dem Zusammenspiel beider Schauspieler zu verdanken.

Shellys Szenen mit den drei jungen Frauen, die sich zu ihr hingezogen fühlen – den Tänzerinnen Mary-Anne (Brenda Song) und Jodie (Kiernan Shipka) sowie Shellys tatsächlicher Tochter Hannah (Billie Lourd) – sind ebenfalls alle auf ihre ganz eigene Art herzzerreißend. Obwohl sie alle mit einem zentralen Thema verbunden sind: Shelly ist stolz auf ihre Tochter und kümmert sich um ihre Co-Stars, aber sie definiert sich nicht als Mutter … und ärgert sich darüber, in diese Rolle gedrängt zu werden.

Auf der Leinwand bekommen wir nie die volle Pracht von „Le Razzle Dazzle“ zu sehen, sondern nur Andeutungen des versprochenen Glamours in den Kostümen der Darsteller. Doch in Shellys Augen fühlt es sich immer noch wie etwas an, um das man trauern muss, und sei es nur um ihretwillen. Shelly kümmert sich nicht um die Kräfte des Marktes oder den Wandel der Zeit – sie möchte einfach weiterhin das tun, was sie liebt, und ist hilflos angesichts der Erkenntnis, dass dies einfach nicht möglich ist. Es ist eine Leistung, die all die Anerkennung verdient, die sie erhalten hat, nicht nur wegen der emotionalen Wirkung, die Andersons Engagement mit sich bringt. Ihre Arbeit ist stattdessen eine Erinnerung daran, dass keiner von uns veraltet ist, solange wir weiter atmen. Wir haben immer die Möglichkeit, unsere Geschichten zu erzählen.

Das letzte Showgirl ist jetzt im Kino.

Durch Käufe, die über Links in diesem Artikel getätigt werden, kann Consequence eine Affiliate-Provision verdienen.