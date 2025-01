Rilo Kiley treffen sich für „Just Like Heaven 2025“ wieder, wie aus einer Werbetafel am Sunset Boulevard im Echo Park, Los Angeles hervorgeht.

Wie viele andere Ankündigungen wurde auch die Bekanntgabe des Line-ups für das Nostalgie-Festival aufgrund der Waldbrände in Los Angeles auf Eis gelegt, aber es scheint, dass es zu Missverständnissen gekommen ist und die Werbetafel trotzdem angezeigt wurde. Neben Rilo Kiley werden auch Vampire Weekend, Empire of the Sun, Bloc Party und das kürzlich wieder vereinte TV on the Radio ganz oben auf der Liste stehen.

Im Jahr 2021 trafen sich Sängerin Jenny Lewis und Leadgitarrist Blake Sennett wieder für Linda Perrys Rock-N-Relief-Livestream-Benefizkonzert. Zu diesem Zeitpunkt hatten sie nicht mehr zusammen gespielt, seit Sennett beim Coachella 2015 mit Lewis auf der Bühne stand.

Rilo Kileys neuestes Projekt, ihre Compilation-LP RKiveswurde 2013 veröffentlicht. Ein Jahr später bestätigte Lewis ihre Trennung in einem Interview mit dem Nationale Post.

Fans spekulieren über eine mögliche Wiedervereinigung, seit die Band vor ein paar Monaten neues Merch auf Bandcamp eingestellt hat. Vor Kurzem hat Rilo Kiley sein Profilfoto bei Streaming-Diensten aktualisiert.

Der Plakatwand zufolge soll „Just Like Heaven“ am 10. Mai im Rose Bowl in Pasadena stattfinden, aber das könnte sich aufgrund der jüngsten Waldbrände ändern.