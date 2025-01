Die Filme, auf die wir im Jahr 2025 am meisten warten, sind in zweierlei Hinsicht faszinierend. Das erste: Großartige Autoren, die leidenschaftliche Projekte in Angriff nehmen, darunter zwei separate Versionen Frankenstein (wenn auch von sehr verschiedene Regisseure) sowie neue Filme von Paul Thomas Anderson, Yorgos Lanthimos, Celine Song, Ryan Coogler, Ari Aster und sogar Trey Parker und Matt Stone. Ganz zu schweigen zwei Steven Soderbergh filmt! Welche Reichtümer stehen uns bevor!

Darüber hinaus wird es auch ein Jahr voller Mega-Franchises werden, die wieder in die Kinos marschieren, da wir erneut zu James Camerons „Pandora“ zurückkehren, mit Tom Cruises „Ethan Hunt“ in Gefahr geraten und Scarlett Johansson und Jonathan Bailey mit dem Gesicht nach unten zusehen Dinosaurier. Außerdem ist Marvel nach einem etwas trockenen (aber letztendlich sehr lukrativen) Jahr 2024 mit drei verschiedenen Features wieder in Aktion, die das MCU zu seiner früheren Dominanz an den Kinokassen und seiner kulturellen Relevanz zurückbringen könnten.

Wie bei jeder Liste wie dieser ist es unmöglich, 100 % sicher zu sein, dass die folgenden Filme alle ein Knaller sind. Aber egal wie groß oder umfangreich das Projekt ist, wir sind gespannt, wie viele davon es am Ende des Jahres auf unsere Best-Of-Liste schaffen. Alles Teil des Lebenskreises … des Popkultur-Journalismus. Wir werden diese Liste im Laufe des Jahres 2025 aktualisieren, da die Filmwelt dazu neigt, sich zu ändern, wenn wir es am wenigsten erwarten.

— Liz Shannon Miller

Leitender Unterhaltungsredakteur

