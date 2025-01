Der Mars Volta / At the Drive-In Dokumentarfilm, Omar und Cedric: Wenn das jemals seltsam wirdist ab sofort neben anderen digitalen Plattformen auch über Amazon Prime zum Ausleihen oder Kaufen verfügbar. Eine physische Veröffentlichung auf DVD und Blu-Ray erscheint am 25. Februar.

Der von Nicolas Jack Davies inszenierte Dokumentarfilm wurde im Oktober 2023 beim Raindance Film Festival uraufgeführt und kam später Ende November 2024 in die Kinos. Anschließend wurde er im Dezember bei den IDA Awards 2024 als bester Musikdokumentarfilm ausgezeichnet.

Der Film folgt der musikalischen Reise von Omar Rodríguez-López und Cedric Bixler-Zavala mit einem atemberaubenden Zugangsniveau, von ihren Anfängen, als sie sich mit „At the Drive-In“ in der Hardcore-Szene von El Paso die Zähne ausschlugen, bis zu ihrem Vermächtnisbestimmende Arbeit mit The Mars Volta, einschließlich ihrer persönlichen Folgen und Wiederverbindung.

Im Laufe mehrerer Jahrzehnte hat Rodríguez-López Hunderte Stunden Filmmaterial gedreht, um „At the Drive-In“ und „The Mars Volta“ zu dokumentieren. Ein Großteil der Dokumentation wurde aus diesen Heimvideos zusammen mit Interviews mit Omar und Cedric und Live-Konzertausschnitten zusammengestellt .

„Wir verstehen, dass die Leute direkte Fragen an uns haben werden, aber wir verweisen sie einfach auf Nicks Film, der alle Antworten enthält“, sagten Rodríguez-López und Bixler-Zavala Rollender Stein zum Dokument. „Diese Antworten werden im Film präziser und eleganter gegeben, als wir es jemals in Worte fassen könnten. Wir laden die Welt ein, zuzuschauen und ihre eigenen Schlussfolgerungen zu ziehen.“

In der Zwischenzeit fällt die physische Veröffentlichung des Dokumentarfilms mit dem Auftakt der Nordamerika-Tournee von Mars Volta zur Unterstützung von Deftones am 25. Februar zusammen (Tickets gibt es hier). Die 26 Shows umfassende Tour läuft bis zum 9. April in Newark, New Jersey.

Sehen Sie sich den Trailer noch einmal an Omar und Cedric: Wenn das jemals seltsam wird unten.