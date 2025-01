Das Green River Festival kehrt vom 20. bis 22. Juni auf das Franklin County Fairgrounds in Greenfield, Massachusetts, zurück. Nachdem das Musikfestival zuvor einen Teil des Line-Ups bekannt gegeben hatte – darunter die Headliner Mt. Joy, Courtney Barnett und Waxahatchee –, hat es nun seine gesamte Künstlerliste vorgestellt.

Zusätzlich zu den oben aufgeführten Headlinern werden beim Green River Festival auch Indie-Rock-Favoriten wie Julien Baker und Torres, MJ Lenderman and the Wind, Kevin Morby, Illuminati Hotties, Merce Lemon und mehr auftreten. Schauen Sie sich unten das vollständige Programm für das Green River Festival 2025 sowie die tägliche Aufschlüsselung an.

Wochenendkarten für das Green River Festival 2025 sind ab sofort über Tixr erhältlich. Außerdem sind Camping- und VIP-Zuschläge sowie Parkausweise erhältlich. Der Verkauf von Einzel- und Zweitageskarten beginnt am Freitag, den 17. Januar.

Die diesjährige Ausgabe markiert das 39. Jahr des Green River Festivals. Während sich die Band nun fast vier Jahrzehnten ihres Bestehens nähert, bringt sie weiterhin Fans von Indie-Rock, Alternative-Country, Folk-Musik und vielem mehr zusammen. Im Jahr 2025 wird die Veranstaltung über 40 Acts auf vier Bühnen, lokale Speisen und Getränke, Kunsthandwerk, Aktivitäten für Kinder und Camping vor Ort bieten.