Die Baroness -Gitarristin Gina Gleason kennt ihre Heavy Metal -Geschichte.

Gleason half uns beim Bau unserer Liste der 75 besten Metal -Alben aller Zeiten, indem sie zusammen mit mehr als 40 Mitmusikern an einer Umfrage teilnahmen. Sie hat uns nicht nur eine Liste ihrer persönlichen Top -Five -Metal -Alben zur Verfügung gestellt, sondern auch einige unglaublich detaillierte und nachdenkliche Beschreibungen geschrieben, um ihre Picks zu begleiten. Sie war auch eine der wenigen Umfrageteilnehmer, die alle fünf ihrer Picks in die letzten Top 75 schafften – ein Beweis für ihren hervorragenden Geschmack.

Holen Sie sich Baroness -Tickets hier

Die Einflüsse von Gleason leuchten in ihrem ausdrucksstarken Gitarrenspiel, das seit 2017 auf allen Alben von Baroness zu hören ist. Ihre Hauptrolle ist besonders fantastisch, in der klassischen Heavy -Metal -Tradition verwirrt, und Baroness -Fans wurden kürzlich mit vollständigen Albumdarstellungen der Band der Band behandelt. Red Album Und Blaue Aufzeichnung im Rahmen einer Tour, die diese wegweisenden Veröffentlichungen feiert. Diese Songs lassen Gleason wirklich um das Griffbrett tanzen, und zum Glück hat die Wanderung ein weiteres Bein in den Büchern, wobei die Daten im September beginnen (hier Tickets erhalten).

In der Zwischenzeit schauen Sie sich unten Ginas Top 5 Metal-Alben an und bleiben Sie auf dem Laufenden, um ein paar weitere persönliche Top-5-Listen zu erhalten Folge.

5. Tod – Symbolisch (1995)

Verwandte Video

Eine Liste der größten Metal -Alben wäre nicht vollständig, ohne dass Chuck Schuldiners unglaubliche Arbeit und Einfluss erwähnt werden. Symbolisch Nimmt den Punkt für mich für die Fähigkeit der Band, kontinuierlich zu wachsen und die Grenzen des traditionelleren Death Metal zu überschreiten. Es ist möglicherweise das melodischste der Diskographie der Band und hält gleichzeitig ein hohes Maß an technischer und härter Härte. Ich bin immer überwältigt von Rekorde, die einige der höchsten musikalischen Stufen enthalten, die man sich vorstellbare, bedeutungsvolle und zum Nachdenken anregende Texte befinden, während ich immer noch ein gewisses Maß an Barrierefreiheit darstellt, um neue Hörer anzuziehen. Symbolisch Hat das alles mit Präzision, während der Hörer eintritt, während er eine Aura erstellt. Es ist eine Vorder- und Rückaufnahme, keine Überschnitte.

Strom Symbolisch auf Apple Music | Kaufen Sie CD/Vinyl

4. King Diamond – Abigail (1987)

King Diamond besitzt die einzigartige Fähigkeit, komplizierte Geschichten zu weben, Welt aufzubauen und wiederkehrende Charaktere zu entwickeln, indem Gitarre zentriertes Heavy Metal zerreißt, und Abigail ist mein Lieblingsbeispiel dafür. Abgesehen von lyrischer Handlung und Ästhetik ist die Bands -Besetzung reines Heavy -Metal -Königsgebiete mit Leuten wie Motörheads eigenem Mikkey Dee, Andy Laroque und Michael Denner und Timi Hansen von Mercyful Fate. Es hat einige der fundamentalsten Metal -Gitarren -Spiele in der Geschichte des Genres. Andy Larocque ist in seinen Fähigkeiten melodisch und technisch, baut Wirbelwind -Soli und verbessert die Melodien und die explosive Energie jedes Liedes. Ich liebe den Film, der in meinem Kopf spielt, während ich Alben wie Hör Ihnen oder Abigail. Es lebe der König.

Strom Abigail auf Apple Music | Kaufen Sie CD/Vinyl

3. an den Toren – Schlachtung der Seele (1995)

Ein schwedischer Death Metal -Klassiker, der den Göteburger -Sound auf eine Weise verfestigt, die melodisch ist, voller musikalischer Haken und schönen Zwischenspielstücke, die den Zusammenhalt der Platte perfektionieren. Ich liebe dieses Album in Bezug auf die Bands frühere Veröffentlichungen, die sich im Vergleich oder ihrer viel härter anfühlen Gärten der Trauer EP, das Elemente von geschwärztem Untergang, Death Metal und sogar Kruste präsentiert. Ihr Katalog ist so weitreichend, dass es schön ist, alles zu hören, was zu diesem spitzen Meisterwerk geführt hat. Schlachtung der Seele. Tomas Lindberg ist einer der größten Metall-Frontmänner unserer Zeit, und erwähnenswert ist, dass Andy Larocques Gast auf „Cold“ ist, was meiner Meinung nach einer der größten Metal-Gitarrensoli aller Zeiten ist.

Strom Schlachtung der Seele auf Apple Music | Kaufen Sie CD/Vinyl

2. Metallica – Fahren Sie mit dem Blitz (1984)

Die bloße Kraft des jugendlichen Punks und der Thrash -Energie ist immer noch intakt vom Vorgänger des Albums Töte sie alleaber mit viel ehrgeizigeren Kompositionen. Die Fähigkeit der Band, Elemente klassischer Musik mit glänzenden Riffs, nachdenklich gestalteten Soli und harmonischen Gitarrenspiel zu integrieren Fahren Sie mit dem Blitz der heftigste des Metallica -Katalogs. Ich liebe James ‚Stimme auf diesem Album und höre einen jüngeren Hetfield, der tiefere, einfühlsamere und philosophische Texte erforscht, die weiterhin ein Hauptstütze sein und sich durch sein zukünftiges Songwriting entwickeln würden. Die Welt, die sich um die Songs und Texte durch Flemming Rasmussens Produktion umsetzt, ist eine, die ich nie verlassen möchte, und ist der letzte Touch zu der massiven Auswirkung und Ausdehnung der Platte.

Strom Fahren Sie mit dem Blitz auf Apple Music | Kaufen Sie CD/Vinyl

1. Sepultura – Chaos Anzeige (1993)

Die lyrischen Themen Anti -Rassismus, Diskriminierung, Neokolonialismus, virulente Politik und tyrannische Politiker machen Chaos Anzeige Relevanter und dringend als je zuvor. Sein Umfang zu diesen Themen in Verbindung mit ihrer musikalischen Innovation und Fähigkeit, den Weg für neue Präsentationen schwerer Musik zu ebnen, um sie als eine der wichtigsten Aufzeichnungen unserer Zeit zu verfestigen.

Strom Chaos Anzeige auf Apple Music | Kaufen Sie CD/Vinyl