Mehrere Darsteller von David Lynch’s Twin Peaks vereinen sich für eine US -Tour, während der das legendäre Franchise besprechen, sich mit Fans treffen und dem verstorbenen Autor eine spezielle Video -Hommage teilen werden.

„Twin Peaks: Conversations With the Stars“ werden auf Auswahldaten auf den Auftritten von Ray Wise (Leland Palmer), Harry Goaz (Abgeordneter Andy Brennan) und Kimmy Robertson (Lucy Moran) auftreten. Aktualisieren: Dana Ashbrook, die Bobby Briggs spielte, wird auch auf ausgewählten Datteln der Tour erscheinen.

Holen Sie sich Twin Peaks: Gespräche mit den Stars Tickets hier

Lynch gab anscheinend vor seinem Tod Anfang dieses Jahres den Segen der Tour. „David war sehr froh, dass wir diese Besetzungstour haben würden, um zu feiern Twin Peaks mit den Fans in den USA “, sagte Sabrina S. Sutherland, die sein Nachlass verwaltet, in einer Erklärung zu Erklärung zu Der Hollywood -Reporter. „Es ist traurig, dass ich ihn nicht jeden Abend anrufen kann, um ihn wissen zu lassen, wie die Show so lief, wie ich es versprochen hatte. Aber ich freue mich darauf, seine Arbeit jeden Abend zu feiern und stattdessen in meinem Herzen zu haben.“

Verwandte Video

Unter den 18 Haltestellen befindet sich das Haus in Everett, Washington, der als Palmer -Residenz in der Serie diente, und in der Kiana Lodge in Poulsbo, Washington, wo Innenräume des Great Northern Hotel und das Haus der Martells gedreht wurden. Der äußere Außenbereich des letzteren Veranstaltungsortes wurde von einem riesigen Baumstamm am Strand draußen im draußen in der Twin Peaks Pilot. Schauen Sie sich unten die vollständige Reiseroute der Tour an.

Tickets finden Sie auf der Website von Ticketmaster oder der Tour.

Twin Peaks: Gespräche mit den Stars Tourdaten:

08/04 – Tysons, VA @ Capital One Hall

08/05 – Virginia Beach, VA @ Sandler Center

08/07 – Collingswood, NJ @ Scottish Rite Auditorium

08/09 – Red Bank, NJ @ Count Basie Center for the Arts

08/10 – New York, NY @ Sony Hall

08/19 – Ridgefield, CT @ Ridgefield Playhouse

08/20 – Old Saybrook, CT @ Katharine Hepburn Cultural Arts Center

08/22 – Nashua, NH @ Nashua Center for the Arts

23.08.23 – Cranston, RI @ Historic Park Theatre & Event Center

08/24 – Boston, MA @ Wilbur Theatre

09/12 – Denver, Co @ Paramount Theatre

10/13 – Boise, id @ ägyptisches Theater

10/15 – Tucson, AZ @ Rialto Theatre

10/16 – Mesa, AZ @ Mesa Arts Center

10/17 – Napa, CA @ Uptown Theatre

10/18 – Everett, WA @ Nachmittagstee mit den Palmers

10/19 – Seattle, WA @ Neptune Theater

10/20 – Poulsbo, WA @ Rückkehr zur Kiama Lodge (nur Sheryl Lee und Ray Wise)