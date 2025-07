Der neue zweiteilige Dokumentarfilm Billy Joel: Und so geht es Hat eine Laufzeit von 292 Minuten, was bedeutet, dass es keinen Mangel an großen Momenten gibt. Eine seiner besten Überraschungen ist jedoch der selbstironische Einblick, den Bruce Springsteen in Billy Joels Karriere als relativ zeitgenössischer Künstler mit großer Respekt vor der Arbeit des Klaviermanns bietet.

In einem Talking -Head -Interview erklärt Springsteen die Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen ihren beiden Hintergründen kurz und bündig: „Er war ein Brücken- und Tunnelkünstler, wie ich es selbst zähle.

Darüber hinaus sagt er: „Ich bin offensichtlich mehr mit New Jersey identifiziert, also habe ich mehr aus einem Volksrock-and-Roll-Hintergrund herausgekommen. Billy ist immer noch mehr mit New York identifiziert-er hatte all diesen Broadway und Tin Pan Alley, weshalb seine Melodien besser sind als meine.“

Musikwissenschaftler können diskutieren, ob die Behauptungen von Springsteen korrekt sind, aber für den Kontext verweist er die reiche Musiktradition von Broadway sowie die Tin Pan Alley -Sammlung von Musikern und Songwritern, die die Amercan -Musik jahrzehntelang ab dem späten 19. Jahrhundert definierten. Der Dokumentarfilm ist zum Teil eine Feier von Joels Songwriting -Talenten im Laufe der Jahre.

Joel hat kürzlich alle seine bevorstehenden Tourdaten aufgrund von gesundheitlichen Problemen abgesagt, während Springsteens eigene Tour von 2025 abgeschlossen hatte, nachdem ein politisches Feuerwerk zwischen ihm und Donald Trump losging. Teil 1 von Billy Joel: Und so geht es Premieren am Freitag, den 18. Juli um 20:00 Uhr ET auf HBO Max – Teil 2 folgt am Freitag, dem 25. Juli. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=pdx0djzfkuu