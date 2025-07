Es ist Zeit für die Nominierungen für die Emmy Award 2025, wobei die Shows um die größten Preise des Fernsehens konkurrieren, die eine breite Palette von Favoriten darstellen, von einer Galaxie weit entfernt bis zur Restaurantszene im heutigen Chicago. Im Gegensatz zu 2024 gibt es keine Verwirrung, die durch zwei Emmys -Zeremonien im selben Jahr erzeugt wird, obwohl eine Emmys -Tradition bleibt: Es gibt viele vertraute Gesichter im Mix.

2024 Comedy -Serie -Gewinner Hacks ist wieder in der vierten Staffel in Anspruch Der BärAnwesend Abbott ElementaryAnwesend Nur Morde im Gebäudeund die letzte Staffel von Was wir im Schatten tun. Neue Shows in der Mischung als Konkurrenten umfassen Netflixs Niemand will das sowie Apple TV+’s Das Studio Und Schrumpfung.

An anderer Stelle vergangener Emmys Juggernaut im letzten Jahr Gewinner für Drama -Serie, Shōgunist nicht im Spiel (nur Shows, die von Juni 2024 bis Mai 2025 veröffentlicht wurden, sind berechtigt). Tatsächlich ist Apple TV+der einzige Nominierte von 2024 Drama Series, der sogar im Jahr 2025 in Frage kommt, Langsame Pferde (Alle anderen Shows haben in ihren nächsten Spielzeiten entweder zu Ende gegangen oder sind noch in Produktion). Das Spielfeld ist also theoretisch weit offen, aber achten Sie auf frühere Kandidaten einschließlich der Kandidaten AndorAnwesend AbfindungAnwesend Der weiße LotusUnd Der letzte von uns. Und Newcomer Der Pitt Könnte die Art von Schwung haben, die Warner Bros. Entdeckung sehr glücklich machen würde.

Zu den Konkurrenten der Limited Series gehören Netflixs JugendHBOs Der PinguinFx’s Für Sex sterbenMit den Serienstars Stephen Graham, Owen Cooper, Colin Farrell, Cristin Milioti und Michelle Williams werden wahrscheinlich auch mit schauspielerischen Nominierungen geehrt. Aber es gibt immer noch viel Platz für Überraschungen, wie wir bald herausfinden werden.

Die Fernsehakademie wird die Nominierungen für die 77. jährlichen Emmy Awards am 15. Juli um 11:30 Uhr ET/8: 30 Uhr Pt enthüllen. Harvey Guillén (Was wir im Schatten tun) und Brenda Song (Laufpunkt) wird die Ehre haben, die Ankündigung vorzustellen, die Sie unten über YouTube sehen können. Darüber hinaus werden vor der vollständigen formellen Ankündigung die Kandidaten für das Outstanding Reality Competition Program und die Kategorien für herausragende Gesprächsserien enthüllt CBS -Morgen Gegen 7:47 Uhr ET/4: 47 Uhr Pt.

https://www.youtube.com/watch?v=0ugxsaq-rso

Nate Bargatte (Folge‚S Comedian of the Year im Jahr 2023) wird am 14. September die Emmy Awards 2025 ausgestrahlt, die auf CBS ausgestrahlt werden. Schauen Sie sich die vollständige Liste der Nominierten unten an.

Comedy -Serie

Abbott Elementary

Der Bär

Hacks

Niemand will das

Nur Morde im Gebäude

Schrumpfung

Das Studio

Was wir im Schatten tun

Hauptdarsteller in einer Comedy -Serie

Adam Brody, Niemand will das

Seth Rogen, Das Studio

Jason Segel, Schrumpfung

Martin Short, Nur Morde im Gebäude

Jeremy Allen White, Der Bär

Lead -Schauspielerin in einer Comedy -Serie

Uzo aduba, Die Residenz

Kristen Bell, Niemand will das

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, Der Bär

Jean Smart, Hacks

Drama -Serie

Andor

Der Diplomat

Der letzte von uns

Paradies

Der Pitt

Abfindung

Langsame Pferde

Der weiße Lotus

Hauptdarsteller in einer Drama -Serie

Sterling K. Brown, Paradies

Gary Oldman, Langsame Pferde

Pedro Pascal, Der letzte von uns

Adam Scott, Abfindung

Noah Wyle, Der Pitt

Lead -Schauspielerin in einer Drama -Serie

Kathy Bates, Matlock

Sharon Horgan, Schlechte Schwestern

Britt niedriger, Abfindung

Bella Ramsey, Der letzte von uns

Keri Russell, Der Diplomat

Limitierte Serie

Jugend

Schwarzer Spiegel

Für Sex sterben

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez

Der Pinguin

Hauptdarsteller in einer limitierten Serie oder einem limitierten Film

Colin Farrell, Der Pinguin

Stephen Graham, Jugend

Jake Gyllenhaal, Vermutet unschuldig

Bryan Tyree Henry, Dope Dieb

Cooper Koch, Monster

Lead -Schauspielerin in einer limitierten Serie oder einem limitierten Film

Cate Blanchett, Haftungsausschluss

Meghann Fahy, Sirenen

Rashida Jones, Schwarzer Spiegel

Cristin Milioti, Der Pinguin



Michelle Williams, Für Sex sterben

Unterstützer Schauspieler in einer Comedy -Serie

Nebenschauspielerin in einer Comedy -Serie

Nebenschauspieler in einer Drama -Serie

Nebenschauspielerin in einer Drama -Serie

Unterstützer Schauspieler in einer limitierten oder Anthologie -Serie oder einem Film

Unterstützende Schauspielerin in einer limitierten oder Anthologie -Serie oder einem Film

Gastschauspieler in einer Comedy -Serie

Gastschauspielerin in einer Comedy -Serie

Gastschauspieler in einer Drama -Serie

Gastschauspielerin in einer Dramaserie

Hervorragende Talkserie

Die tägliche Show

Jimmy Kimmel Live

Die Late Show mit Stephen Colbert

Hervorragender Reality -Wettbewerbsprogramm

Das erstaunliche Rennen

Rupauls Drag Race

Überlebende

Top -Koch

Die Verräter

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte…