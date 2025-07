Der Soundtrack für 1995er AhnungslosDer Klassiker des Genres auf so vielen Ebenen ist ein Klassiker des Genres: Zum einen ist es eine schöne Aufgabe, den Geist des Schriftstellers/Regisseurs Amy Heckerling genau zu erfassen Emma Remix, während sie die tatsächliche Musik auf dem Bildschirm stark darstellt. Zum anderen bastelt es ein wahres Porträt der Zeit, in der es stammt und eine wilde Sammlung von Künstlern wie Radiohead, Beastie Boys, Jill Sobule und Coolio zusammenbringt.

„Es sind Ihre Lieblingsregisseure, die ein Mix -Band für Sie machen“, sagte ein weiser Mann namens Ben Wyatt einmal über Film Soundtracks, eine zunehmend verlorene Kunst im Spotify -Zeitalter. Trotzdem gibt es ein so reiches Erbe dieser Alben, die Jahrzehnte zurückkehren und vielseitige, aber thematisch verknüpfte Künstler für ein Musikalbum zusammenbringen, das eine ganze filmische Reise darstellen soll. Der Kauf des Soundtracks auf Vinyl, Kassette oder CD war eine Möglichkeit, einen Film auf einer anderen Ebene zu verstehen War.

Wie ein großartiges Mix -Band waren Soundtracks auf ihrem Höhepunkt nicht nur als alternativer Einnahmequellen für die Studios, sondern als eine Möglichkeit für das Publikum, neuen Künstlern vorgestellt zu werden. Wenn Sie vielleicht ein dummer Jung waren X-Files Geek im Jahr 1995, Ahnungslos Die Soundtrack -Album -Produzenten Tim Devine und Karyn Rachtman waren maßgeblich daran beteiligt, Sie einer großartigen alternativen Musik der Ära auszusetzen.

Verwandte Video

Auf der Rückseite des CD -Falls prominent gutgeschrieben – gut für sie! – Devine und Rachtman haben es geschafft, fast alle zusammenzubringen AhnungslosDie wichtigste Nadel fällt für diesen Soundtrack ab. Die einzige größere Auslassung fühlt sich wie „End Credits Song“ der Öffentlichkeit „Zärtlichkeit“ an. (Was zumindest in der Geschichte nicht vergessen wurde – es tauchte gerade auf Der Bär Saison 4.)

Die Preiselbeeren machen den Schnitt auch nicht, obwohl Elton (Jeremy Sisto) versucht hat, Cher mit „Auswärts“ zu serenieren, und zweifellos wurde auch „Just A Girl“ weggelassen. Im Fall von „nur einem Mädchen“ war seine Auslassung zum Besten, da das ehrlich gesagt ein bisschen ist zu auf der Nase. Was die Songs betrifft, die den Schnitt gemacht haben, ist es erwähnenswert, dass sie nicht alle für die Geschichte der verwöhnten High-School-Ikone Cher (Alicia Silverstone) nicht alle wichtig sind, die sich eine „Make-oh-Over the Soul“ geben-wie Sie vielleicht 30 Sekunden von der lockerer Auswahl des Albums in dem Film, in dem sich der technische Track (Justin Walker) auf den Weg richtet, in der Nähe von ihm in der Umgebung des Albums, in dem er sich in der Nähe von ihm befindet.

Neugierig ist, dass es Songs gibt, die der Soundtrack enthält, dass sie sich im Kontext des Films nicht für ihren musikalischen Wert, sondern als spitzer Stich an einen bestimmten Charakter ausgewählt haben. Zum Beispiel ist es nicht so, dass das Zählen von Krähen als als angesehen wurde lahmste Band im Jahr 1995, nachdem er gerade mit „Mr. Jones“ aus dem Jahr 1993 ausgebrochen war. Aber als Josh (Paul Rudd) einen gestrandeten Cher nach Hause fährt, fühlt sich „The Ghost in You“ auf der Auto -Stereo -Stereo an wie ein Nicken, wenn Josh etwas älter ist und Lamer als die jüngeren Hipper -Kollegen des Films.

https://www.youtube.com/watch?v=mgjwq1zzdpq

Okay, früher im Film Josh Ist Derjenige, der Radioheads „gefälschte Plastikbäume“ im Haus spielt – oder, wie Cher es bezieht, „die maudlinige Musik der Universitätsstation, Waa, Waa, Waa.“ Im Nachhinein war Josh heimlich die coolste Figur in diesem Film? Sein musikalischer Geschmack hält definitiv das Beste.

Die vielseitige Natur des Soundtracks nimmt eine fast Meta -Macht an, wenn man bedenkt, wie viele seiner ausgewählten Auswahlen eine spezifische Subkultur von Beverly Hills High repräsentieren, wie Cher und Dionne (Stacey Dash) erklärt, wie sie dem neuen Schüler Tai (Brittany Murphy) ein prototypisches Beispiel für die „Clique -Tour“ -Trops geben. Zu diesem Zeitpunkt im Film hält Cher sich als getrennt von irgendjemandem außerhalb ihres gewählten Kreises und schaut weitgehend auf sie herab; Ein großer Teil ihres Wachstums als Charakter beruht von ihr, die sich mit denen, die sich von ihr unterscheiden, und lernen, diese Unterschiede anzunehmen.

Wenn Sie auf die hören Ahnungslos Als richtiges Album hat die Bestellung nichts zu tun, wenn das Lied im Film erscheint. Es wird stattdessen von dem angetrieben, was Tracks am besten ineinander fließen, mit unerwarteten, aber lustigen Entscheidungen: Coolio folgen Mighty Mighty Bosstones? Warum nicht? Und genau das ist die Art von Akzeptanz, die dieser Soundtrack darstellt und eine so breite Palette von Stilen und Genres zusammenbringt, die alle in Harmonie zusammenarbeiten – ähnlich wie die Community Cher am Ende des Films für sich selbst konstruiert.

Die Produzenten hätten auch keinen besseren Schließstrecken auswählen können, der den Geist des Films wirklich zusammenfasst, vielleicht schärfe als man auf den ersten Blick realisieren könnte. Jill Sobules „Supermodel“ spielt in der Mitte des Films als Begleitung zu Tais Big Makeover Montage, aber als Album-Capper ist es hell, es ist Mohn und es ist viel schlauerer, als Sie vielleicht beim ersten Hören denken. Ähnlich wie Ahnungslos selbst und die sehr spezifische Stimmung der 90er Jahre bleibt es bis heute am Leben.

Strom Ahnungslos Jetzt auf Paramount+, Kanopy und Hoopla oder auf VOD über Apple TV und Amazon. Der Soundtrack ist auch bei Amazon erhältlich.