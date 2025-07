Billy McFarland hat offiziell das geistige Eigentum, die Marken und das Vermögen für das Fyre -Fest bei eBay für eine Summe von 245.300 USD versteigert.

Der Verkauf kommt, nachdem McFarlands angeblicher siebenstelliger Deal zum Verkauf von Fyre Fest anscheinend Anfang dieses Monats durchläuft. Als Reaktion darauf gab der „Innerseur“ (Con Man + Unterneur) bekannt, dass er die Marke über eBay versteigern würde, wobei der Startbiet einen Cent beträgt.

Der Gewinner erhält die Kontrolle über den Markennamen des Fyre -Festes, die Marken und das geistige Eigentum, Social -Media -Konten, Marketingmaterialien und Domainnamen. Außerdem erhalten sie Dokumentarfilmmaterial, die Option für einen Standort des karibischen Festivals (das McFarland vor dem Verkauf angekündigt hat) sowie E -Mail- und SMS -Listen. Einige der Fyre-IP waren bereits an den Dokumentarfilmer Shawn Rech verkauft, der den Namen für eine neue musikorientierte Abonnement-Video-on-Demand-Plattform verwenden will.

„Wer die Marke Fyre besitzt, wird eine Aufmerksamkeitsmotor haben, um Festivals zu starten, Merch Collabs zu machen, verrückte Pop-ups durchzuführen, Livestreams zu führen oder eine Medienmarke aufzubauen“, sagte McFarland, als er den Verkauf letzte Woche ankündigte.

Was McFarland betrifft, ist es unwahrscheinlich, dass er die 250.000 US -Dollar für sich selbst einsteckt, da er den ursprünglichen Fyre Festival -Investoren sowie Millionen in Backsteuern immer noch mehr als 20 Millionen US -Dollar schuldet.