Der Zugwrack Die Dokumentarserie hat bisher überdachte Themen wie Woodstock ’99 und die Katastrophe von Astroworld, und die neueste, die jetzt auf Netflix streamen, konzentriert sich auf einen ziemlich saftigen Skandal ab 2009. Zugwrack: Ballonjunge Dokumente, was passiert ist, als zwei Eltern den „Ballon Boy“ -Foax veranstalteten, der die Aufmerksamkeit der Welt auf sich zog.

Gemäß der offiziellen Beschreibung mit freundlicher Genehmigung von Netflix:

Am 15. Oktober 2009 ruft ein Vater in Fort Collins, Colorado, 911 an und behauptete, seine hausgemachte fliegende Untertasse sei aus dem Hinterhof geflohen und hat seinen sechsjährigen Sohn im Inneren getragen. Diese Forderung von Stranger-Than-Fiction wird durch einen Nachrichtenhubschrauber durch Filmmaterial unterstützt, der den Ballon einholt und die Verfolgungsjagd live streift. Was als lokaler Notfall beginnt, eskaliert schnell zu einem nationalen, wie alle, von der Nationalgarde, bis zum Sheriff, und die Sicherheit der Heimatschutz, kämpft darum, einen Plan zu entwickeln, um „Ballonjungen“ sicher zu retten.

Während der Ballon leise landet, beten die Menschen für ein Miracle -Wiedersehen – aber stattdessen entdecken sie keinen Jungen im Inneren. Was eine Tragödie zu sein scheint, verwandelt sich in etwas anderes. Das öffentliche Sympathie verwandelt sich schnell in eine rechtschaffene Empörung, da Ballon Boy schnell zu einer der berüchtigtsten und bizarren Nachrichten der Amerikas wird.

Zugwrack: Ballonjunge Streaming jetzt auf Netflix.