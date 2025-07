Ariana Grande wird sich mit Regisseur Jon M. Chu für die bevorstehende Animationsfilmadaption des Dr. Seuss Book wiedervereinigen Oh, die Orte, die du gehen wirst!Warner Bros. hat enthüllt.

Josh Gad wird sich dem anschließen Böse Star im Musikfilm, der Original -Songs von Benj Pasek und Justin Paul (enthält (Der größte Showman). Chu wird mit Jill Culton aus einem Drehbuch von Rob Lieber zusammenarbeiten. Der Film ist für die IMAX -Veröffentlichung im Jahr 2028 eingestellt.

Oh, die Orte, die du gehen wirst! folgt Grandes Hauptrolle in dem von der Kritik gefeierten Chu-inszenierten 2024 Böse Musikalisch und seine bevorstehende Fortsetzung, Wicked: Für immer. Die Theaterveröffentlichung des letzteren Films am 21. November wird von einem NBC vorausgehen Böse Besonderheit mit Grande und Cynthia Erivo, die Songs aus dem ersten Film aufführen.