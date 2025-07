Robin Kaye, ein langjähriger Musiktilior auf Amerikanisches IdolUnd ihr Ehemann Thomas Deluca wurden am Montag in ihrem Haus in Encino, Kalifornien erschossen. Beide waren 70 Jahre alt.

Die Leichen von Kaye und DeLuca wurden entdeckt, nachdem LAPD -Offiziere im San Fernando Valley -Haus einen Wohlfahrtsscheck durchführten.

Ein 22-jähriger Mann, Raymond Boodarian von Encino, wurde verhaftet und wegen Doppelmordes angeklagt. Pro Die Los Angeles TimesDie Polizei glaubt, dass das Paar am 10. Juli getötet wurde, nachdem er Boodarian eingebrochen hatte, als er ihr Haus einbrach. Es kam zu einem „gewalttätigen Kampf“, und die Hausbesitzer wurden „mehrmals rücksichtslos erschossen“.

„Wir sind am Boden zerstört, von Robin und ihrem lieben Ehemann Tom zu hören“ Amerikanisches Idol Sprecher sagte in einer Erklärung. „Robin war ein Eckpfeiler der Idol Familie seit 2009 und wurde von allen, die mit ihr in Kontakt gekommen sind, wirklich geliebt und respektiert. Robin wird für immer in unseren Herzen bleiben und wir teilen in dieser schwierigen Zeit unser tiefstes Mitgefühl mit ihrer Familie und ihren Freunden. “

Zusätzlich zu Amerikanisches IdolKaye hatte an den NAACP Awards gearbeitet, Lippensynchronisierungsschlachtund andere Shows. Sie hatte auch als Vizepräsidentin der Guild of Music Supervisors gedient.