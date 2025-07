James Gunns kritisch aufgenommene Aufnahme zu Übermensch Hat seit seiner Veröffentlichung in der letzten Woche alle möglichen Diskussionen ausgelöst, von Debatten über seine impliziten politischen Botschaften bis hin zu „Warten ist Supermans Supermantel wirklich stark genug, um ihn davon abzuhalten, in ein schwarzes Loch zu fallen?“ Aber zu einem Thema kann jeder zustimmen: Krypto, Supermans Pflegehund, ist ein sehr guter Junge (obwohl sie sich gelegentlich sehr schlecht verhält). Und Fans des Films reagieren, indem sie nach einem eigenen Krypto suchen.

Wie vom Wrap berichtet, seit der Premiere von Übermensch Google sucht nach dem Ausdruck „adopt einen Hund in meiner Nähe“ um 513%. Darüber hinaus hat sich der Suchbegriff „Rettungshundeadoption in meiner Nähe“ um 163%erhöht, während Menschen, die nach „Einnahme eines Schnauzer adoptieren“ (einer der Rassenmischungen von Krypto auf dem Bildschirm) um 299%erhöht wurden. Es ist eine wirklich herzerwärmende Entwicklung – obwohl hoffentlich neue Haustierbesitzer nicht erwarten, dass ihre neuen Welpen fliegen oder Roboter zerstören.

Krypto ist eine völlig CGI -Kreation, basiert aber auf Gunns eigenem Rettungshund Ozu. Seit der Veröffentlichung des Films feiert Gunn Krypto mit Ausschnitten von Schnittszenen auf Instagram. Schauen Sie sich einige dieser Beiträge unten an. In der Zwischenzeit, Übermensch ist jetzt in den Kinos, mit weniger Nadelabfällen als Sie normalerweise in einem James Gunn -Film bekommen.