Als Kathy Bates die Rolle von CBS ’neu übernahm MatlockSie tat dies mit einem Versprechen, dass es ihre letzte Rolle sein würde, wenn die Show enden könnte. Oder, wie sie erzählte Die New York Times Im September 2024 „Dies ist mein letzter Tanz.“ Unglücklicherweise sieht es für ihre Pensionspläne nicht so aus, als würde der Tanz bald enden-die 77-Jährige hat gerade eine Emmy-Nominierung für die Hauptdarstellerin in einer Drama-Serie erhalten, um ihre Arbeiten am Rundfunkverfahren zu feiern.

Die Nominierung von Bates war die einzige Matlock Erhaltene am Dienstagmorgen, da die Broadcast -Serie in den letzten Jahren Schwierigkeiten hatte, sich gegen Kabel- und Streaming -Serien zu erkennen. Sie hat etwas geschrieben, da sie die älteste Person ist, die jemals in der Hauptdarstellerin in einer Drama -Kategorie nominiert wurde.

Dies ist nicht die erste Emmy -Nominierung von Bates – tatsächlich wurde sie im Laufe der Jahre insgesamt 15 Mal nominiert, beginnend mit ihrer sengenden Leistung als aggressiver Agentin von Jay Leno, Helen Kushnick im HBO -Film 1996 Die späte Verschiebung. Derzeit hat sie zwei Siege: die erste als Gastschauspielerin in einer Comedy -Serie für einen Auftritt 2012 auf Zweieinhalb Männerund für ihre 2014 unterstützende Rolle im Jahr 2014 Amerikanische Horrorgeschichte: Coven.

Wir werden herausfinden, ob sie am 14. September einen dritten Sieg in ihre Bilanz hinzufügen kann, wenn Nate Bargatte die 2025 Emmy Awards veranstaltet. Schauen Sie sich hier die vollständige Liste der diesjährigen Nominierten an. Matlock ist derzeit in der zweiten Staffel in Produktion, die am 22. Oktober auf CBS Premiere hat.