Wenn Sie einer der Kinogänger sind, die zu dem weltweiten Eröffnungswochenende von 220 Millionen US -Dollar des Neuen beigetragen haben Übermensch Film, du hast die Stimme des Paten des Punks gehört. Iggy Pops Zusammenarbeit von 2006 mit der schwedischen Band Teddybears auf dem Track „Punkrocker“ spielt eine wichtige Rolle in der letzten Szene- und End -Credits.

Die Musik -Ikone wurde für einen Kommentar in Europa erreicht, wo er derzeit auf Tour ist und erzählt Der Hollywood -Reporter Über die Aufnahme des Songs in den Film „Ich dachte immer, der Track hätte Seele. Superman ist der beste Freund, den du haben könntest.“

Holen Sie sich hier Iggy -Pop -Tickets

„Punkrocker“ wurde ursprünglich von Teddybears im Jahr 2000 veröffentlicht, aber die Band hat den Titel mit Iggy auf Gesang für ihr Album von 2006 erneut aufgezeichnet Weiche Maschine. Wenn das Lied bekannt klingt, wurde es 2007 auch in einer Anzeigenkampagne für Cadillac verwendet.

Verwandte Video

Mit 78 Jahren ist Iggy Pop immer noch stark. Wie bereits erwähnt, ist er Anfang August in Europa auf Tour und wird dann Anfang September ein paar Termine in Südamerika spielen, bevor er später in diesem Monat in die Bundesstaaten zurückkehrt, um eine Handvoll Gigs zu erhalten, einschließlich eines Headliner -Auftritts beim CBGB Festival in Brooklyn, New York am 27. September. Sammeln Sie hier Tickets.

In der Zwischenzeit, Übermensch wurde über hauptsächlich positive Bewertungen gestoßen, darunter eine aus Folge’s Filmredakteur Liz Shannon Miller. Lesen Sie hier ihre Rezension und sehen Sie sich das Musikvideo für „Punkrocker“ unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=8p09rxvaqam