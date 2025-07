Der erste Blick auf diesen Morgen auf Fremde Dinge Staffel 5 neckte viele aufregende Entwicklungen für das letzte Kapitel der Serie, aber das aufregendste Element für James Cameron -Fans war vielleicht der erste wirkliche Blick auf Linda Hamilton als Dr. Kay, eine mysteriöse neue Figur, deren Badass -Haarschnitt bedeutet, ob sie eine Feindin oder eine Freundin der Hawkins -Bande ist, sie ernst genommen werden sollte.

Die offizielle Zusammenfassung der neuen Saison, die von Netflix bereitgestellt wurde, legt fest, dass im Herbst 1987 „Hawkins durch die Eröffnung der Risse gezeichnet wird und unsere Helden durch ein einziges Tor vereint sind: Finden und Töten von Vecna finden. Aber er ist verschwunden. Jubiläum von Wills Verschwinden nähert sich auch eine schwere, vertraute Angst.

Fremde Dinge Teil 1 Staffel 1 kommt am Mittwoch, den 26. November, am Donnerstag, dem 25. Dezember, an Teil 2 Premiere, und dann wird das Serienfinale am 31. Dezember am Silvesterabend eintreffen. Freuen Sie sich darauf, mehr Einblicke in Hamilton zu sehen, als die Saison näher kommt, und schauen Sie sich den neuen Trailer unten an.

