Der Pitch: Es ist Jahrzehnte her, dass Lydia Deetz (Winona Ryder) mit dem Geist zu kämpfen hatte, der am bekanntesten als Beetlejuice (Michael Keaton) ist, und in dieser Zeit ist sie nicht nur Mutter der rebellischen und frechen Astrid (Jenna Ortega) geworden, sondern moderiert jetzt auch eine Fernsehsendung über gruselige Sichtungen namens Geisterhaus.

Und was ist mit dem ursprünglichen Geisterhaus in der Kleinstadt Winter River? Es gehört noch immer der Familie, und als ein unerwarteter Todesfall Lydia, Astrid und Lydias Stiefmutter Delia (Catherine O’Hara) zurückbringt, muss sich der Deetz-Clan sowohl neuen Geisterproblemen als auch den alten, die sie zurückgelassen haben, stellen.

Sagen Sie dreimal „Fortsetzung“ und es erscheint: Das Beste an der Arbeit von Regisseur Tim Burton Käfersaft 2, 36 Jahre nach dem Original, ist, dass er und seine Besetzung offensichtlich viel Spaß damit hatten. Während das Original von 1988 eine angemessen gotische und gelegentlich gruselige Interpretation des Jenseits war – diese Exorzismussequenz mit der schnellen Alterung ist heute noch beunruhigend – Käfersaft Käfersaft spielt sich eher wie eine geradlinige Komödie ab, es fehlt ihm jedoch die stimmungsvolle Atmosphäre, die den ersten Film zu einem Halloween-Klassiker machte.

Das bedeutet, dass dieser Film zwar eine viel größere Anzahl von Toten hat als der erste, aber der gleiche leichtere Ton führt dazu, dass sich diese Tode ein wenig bedeutungslos anfühlen. Dafür bekommen wir Dinge wie eine sehr alberne Darstellung von Willem Dafoe als verstorbener Fernsehschauspieler, der für Polizeiserien bekannt ist und nun für die Untersuchung von Verbrechen von Untoten zuständig ist. Passt Dafoes Arbeit zum etablierten Ton dieses Universums? Nicht wirklich. Ist sie aus eigener Kraft zuverlässig urkomisch? Auf jeden Fall.

Monica Bellucci spielt die ehemalige Mrs. Beetlejuice, die nun entschlossen ist, ihren Ex zu jagen, während Justin Theroux als Lydias Verlobter/Manager ebenfalls ins Reich der Verrückten vordringt, der eindeutig jemand ist, vor dem man sich in Acht nehmen sollte, noch bevor man sieht, dass er einen kleinen Yuppie-Pferdeschwanz hat. (Es bleibt verrückt, dass Theroux gleichzeitig derselbe Mann ist, der den verrückten DJ in Zoolander und lieferte auch eine der großartigsten und nuanciertesten TV-Darbietungen in HBOs Die Reste. Hier ist er viel mehr in Zoolander Gebiet.)

Alle zusammen, Ooky: Während Burton bei diesem Film von langjährigen Mitarbeitern wie Michael Keaton und Danny DeVito umgeben ist, ist das Projekt mit der größeren Wirkung die Netflix-Serie Mittwochbei dem Burton Regie führte und ausführender Produzent war. Abgesehen davon, dass Jenna Ortega als Lydias Tochter besetzt wurde, wurde das Drehbuch geschrieben von Mittwoch Showrunner Al Gough und Miles Millar.

Gough und Millar sind in erster Linie Fernsehleute (vor allem waren sie die ausführenden Produzenten der langjährigen WB-Lieblingsserie Smallville), was eine Möglichkeit ist zu verstehen, warum die Erzählung eine fast episodische Struktur hat; der Film bietet seinen Charakteren mehrere Gegner und Hindernisse, von denen jedes gelöst wird, bevor die Charaktere zum nächsten Problem übergehen. Er hält das Tempo ziemlich hoch; der Haken ist, dass bis Käfersaft Käfersaft seinen scheinbaren Höhepunkt erreicht, fühlt es sich einfach wie ein weiterer Handlungspunkt an (im Gegensatz zur Kulmination von allem, was vorher passiert ist).

Was Ortega betrifft, so kann man sagen, dass das Produktionsteam eine viel von Gesprächen darüber, wie man sicherstellen kann, dass ihre Figur erkennbar das Kind von Lydia ist (die schon Gothic war, bevor Gothic wirklich ein Ding war), ohne sich zu sehr wie Wednesday Addams ohne Zöpfe anzufühlen. Es … funktioniert fast; Astrid ist definitiv ein launischer Teenager, der mit Wednesday-artigen Beleidigungen um sich wirft, wenn die Leute sie wegen der geisterhaften Verbindungen ihrer Familie ärgern. Aber sie trägt zumindest einigermaßen farbenfrohe Kleidung.

Manche Dinge ändern sich, manche bleiben gleich: An diesem Punkt haben wir genug Fortsetzungen gesehen, die lange auf sich warten ließen, wie Käfersaft um bestimmte Stereotypen hervorzubringen, wie etwa die obligatorischen Erklärungen in der Welt, warum bestimmte Darsteller aus dem Originalfilm nicht zurückgekehrt sind. Im Fall von Jeffrey Jones, der Lydias Vater und Delias Ehemann spielte, ist Jones zwar noch am Leben, aber aufgrund seiner rechtlichen Probleme in Hollywood persona non grata, also findet der Film einen (zugegebenermaßen ziemlich amüsanten) Weg, ihn von der Leinwand fernzuhalten.

Was die von Alec Baldwin und Geena Davis gespielten Geister betrifft, wird ihre Abwesenheit viel beiläufiger behandelt; einige Dialoge zeigen, dass die Maitlands dank einer „Lücke“ weitermachen konnten. Ehrlich gesagt ist es eine kluge Auslassung – ihre Anwesenheit scheint angesichts all der anderen Handlungsintrigen nicht notwendig zu sein, und selbst wenn die Person noch lebt, beginnt die Verjüngungstechnologie zunehmend makaber zu wirken. (Und nicht im positiven Sinne.)

Das Urteil: Die Originalbesetzung sorgt für jede Menge Schwung, wobei Ryder den emotionalen Bogen des Films gekonnt trägt und Keaton sich daran erfreut, so albern zu sein. (Wir brauchen mehr Keaton-Komödien, bitte und danke.) Und eine Reihe von großen Effektmomenten werden auf charmante, handgemachte Weise umgesetzt, denn schließlich sind die Sandwürmer sollte nicht sieht echt aus. Das ist nicht Denis Villeneuves Düne!

Vielleicht ist der beste Weg zu erklären, wie Käfersaft Käfersaft unterscheidet sich vom ersten Film durch die Schrumpfkopf-Typen. Ursprünglich ein visueller Gag im Jahr 1988, kreiert die Fortsetzung eine ganze Truppe von Typen, deren Mätzchen der Action eine gewisse Komik verleihen; obwohl sie viel größer und seltsamer aussehen, ist es schwer, nicht einen Vergleich mit den Minions des Jämmerliches Ich Universum. Und obwohl es Spaß macht, Minions zu sehen, sind sie nicht gerade gruselig … Genau wie der Rest dieses Films. Es ist nichts falsch daran, dass eine Komödie eine Komödie ist, aber suchen Sie in dieser Halloween-Saison woanders nach gruseliger Stimmung.

Wo es zu sehen ist: Käfersaft Käfersaft wird ab Freitag, 6. September, in den Kinos zu sehen sein. Sie können das Original streamen Käfersaft auf Max oder auf VOD über Apple TV+ oder Amazon.

Anhänger: