Ende letzten Jahres legten die Death-Metal-Veteranen Deicide einen eindeutig typisch Deicide-Stunt hin: Sie veröffentlichten nur wenige Tage vor Weihnachten das blutige, blasphemische Musikvideo zu „Bury the Cross…with Your Christ“. Für jeden, der mit der Geschichte von Deicide und dem Mastermind der Band, Glen Benton, vertraut ist, war es sowohl absurd komisch als auch völlig vorhersehbar.

Ob er nun die christliche Rechte beleidigt oder einen korrupten Konzertveranstalter erpresst, Benton war nie jemand, der seine kompromisslose Persönlichkeit oder seine Überzeugungen unterdrückte. Deshalb besteht sein kreatives Vehikel Deicide auch heute noch, nachdem es vor Jahrzehnten aus der Death Metal-Szene Floridas hervorgegangen ist. Er lässt sich von niemandem davon abhalten, seiner Band im Weg zu stehen.

Das neueste Album der Gruppe, Von der Sünde verbanntsieht Benton und seine Band bei einem neuen Label, Reigning Phoenix Music (RPM), und mit erneuertem Geist und Optimismus. Benton selbst hat das Album sowohl im Sound als auch im kreativen Prozess als eine Rückkehr zum „Stil der 1990er Jahre“ der Band bezeichnet und er betrachtete die LP als einen Wendepunkt in seinem Leben. Ein überwältigendes 12-Song-Werk, Von der Sünde verbannt ist so böse wie immer, ganz zu schweigen davon, dass es klanglich lohnend ist – die Wirkung einer rohen, organischen Produktion. Es als „Rückkehr zur Form“ zu bezeichnen, impliziert, dass es vorher einen gewissen Rückgang gab; es klingt jedoch definitiv wie die Arbeit inspirierter Einzelpersonen.

Wir haben vor Kurzem mit Benton über die Entstehung des Albums und seinen eigenen Werdegang in den letzten Jahren gesprochen. Während die Band gerade eine Nordamerika-Tournee als Headliner startet, lesen Sie unten unser Interview mit Benton.

Beginnen wir am Anfang des Albumzyklus, als Sie letztes Jahr um die Feiertage herum das Video zu „Bury the Cross…with Your Christ“ veröffentlichten. Es schien, als hätte es auf die berüchtigte Gottesmord-Art für Aufregung gesorgt.

Die ganze Idee mit dem Leib Christi und dem ganzen Scheiß, (Regisseur) David Brodsky, er hatte viel mit diesem Zeug zu tun. Wenn man den Leuten Geld gibt, damit sie etwas tun, dann tun sie es (lacht). Und wir hatten viel Spaß dabei. Wir wollten ein Video machen, in dem wir uns über ihr ganzes Ding lustig machen, und ich denke, das ist uns ziemlich gut gelungen. Es hat Spaß gemacht, wir hatten viel Spaß dabei.