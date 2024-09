Manche Leute haben Bühnennamen, um ihre Stimmung zu verbessern (Sting, The Edge, The Rock), während andere sich aus der Not heraus neue Spitznamen zulegen. Michael Keaton, dessen richtiger Name Michael Douglas ist, ist ein Paradebeispiel für Letzteres. Jetzt möchte er seinen richtigen Nachnamen zurückbekommen, indem er ihn in seinen bekannteren falschen Namen integriert.

Wie die Geschichte erzählt, als Keaton der Screen Actors Guild beitrat, fand er heraus, dass sowohl Michael Douglas (ja, Das Michael Douglas, von Wall Street Ruhm) und Mike Douglas war bereits vergeben. Da die SAG-Regeln vorschreiben, dass kein Schauspieler unter demselben Namen arbeiten darf, entschied er sich aus einer Laune heraus für „Keaton“ (vielleicht indem er in einem Telefonbuch blätterte, je nachdem, welche Version der Geschichte man glauben möchte).

„Ich habe es durchgesehen – ich kann mich nicht erinnern, ob es ein Telefonbuch war“, sagte Keaton Menschen„Ich muss gedacht haben: ‚Ich weiß nicht, lass mich mir da etwas überlegen.‘ Und ich dachte: ‚Oh, das klingt vernünftig.‘“

So wurde Michael Keaton geboren, und unter diesem Spitznamen hatte er einige Erfolge, darunter Klassiker wie Käfersaft, Batman, Vogelmannund mehr. Da seine Karriere weitergeht und er sich der Mitte seiner 70er nähert, ist er bereit, seinen Geburtsnamen wieder einzuführen und beabsichtigt, bei zukünftigen Projekten Michael Keaton Douglas zu nennen.

Nach derselben Menschen Interview, er wollte den neuen Namen bei seiner Regiearbeit 2023 vorstellen Knox geht wegaber „vergaß“, als die Produktion in vollem Gange war. Während er für seinen jüngsten Auftritt in Käfersaft Käfersafthalten Sie bei zukünftigen Projekten Ausschau nach „Michael Keaton Douglas“.

Käfersaft Käfersaft kommt am Freitag, den 6. September in die Kinos. Lesen Sie unsere vollständige Rezension des Films, in der Folge Die leitende Unterhaltungsredakteurin Liz Shannon Miller beschreibt die „weniger gruselige, albernere Fortsetzung“. Sie können das Original auch streamen Käfersaft auf Max oder auf VOD über Apple TV+ oder Amazon.