Das Austin Psych Fest hat sein Line-up für 2025 vorgestellt, angeführt von Dinosaur Jr., Kim Gordon, Explosions in the Sky und Darkside.

Das von Levitation und Resound präsentierte jährliche Texas-Treffen findet erneut an einem einzigen Veranstaltungsort statt – der Far Out Lounge in South Austin – und erstreckt sich über drei Tage, vom 25. bis 27. April.

Drei-Tages-Frühbucherkarten und Tickets für einzelne Tage sind ab sofort über den Ticketanbieter des Festivals erhältlich. Fans können auch über StubHub nach Angeboten suchen oder Tickets für ausverkaufte Tage erhalten, wo Ihr Kauf durch das Fan Protect-Programm von StubHub zu 100 % garantiert ist.

Das Line-up am Freitag ist mit Explosions in the Sky und Godspeed You! ein Muss für Post-Rock-Fans. Black Emperor stellt eine Rechnung vor, die auch Black Mountain, Kadavar, Blackwater Holylight und mehr enthält.

Am Samstag werden Darkside und Kim Gordon die Bühne betreten, außerdem treten STRFKR, Geordie Greep, Sasami, Corridor und andere auf.

Schließlich verspricht der Sonntag ein großes Finale der 90er-Jahre-Stars mit Sets von Dinosaur Jr. (aufführend). Ohne Ton), Yo La Tengo und Dean Wareham (spielen Galaxy 500-Songs). La Luz, The Mystery Lights und Holy Wave runden unter anderem das Programm für den letzten Tag ab.

Das vollständige Lineup-Poster könnt ihr euch unten ansehen.