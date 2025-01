Als 50. Jahrestag von Samstagabend Live geht weiter, der erste Trailer für Meine Damen und Herren… 50 Jahre SNL-Musik ist angekommen. Der von Questlove inszenierte Dokumentarfilm wird am 27. Januar veröffentlicht und der neu enthüllte Trailer verspricht Interviews, Aufnahmen hinter den Kulissen und Aufschlüsselungen einiger der kultigsten Musikmomente der Show. Sehen Sie es sich unten an.

Questlove, der für seine Regie einen Oscar erhielt Sommer der Seele Dokumentarfilm, hat eine beeindruckende Liste von Talenten zusammengestellt, die das halbe Jahrhundert Musikgeschichte kommentieren. Dazu gehören Jack White, Dave Grohl, Mick Jagger, Miley Cyrus, Dua Lipa und viele mehr SNL Darsteller aus Vergangenheit und Gegenwart, die im Filmmaterial auftauchen, um Erinnerungen an ihre Zeit am legendären Set zu teilen.

„Sie wollen dich baumeln sehen, sie wollen dich nicht fallen sehen“, sagt Cyrus über die notorisch chaotische Struktur der Show.

„Man muss vor der Musikskizze davonlaufen, ist schweißgebadet und verändert sich“, erinnert sich Jagger.

Der Trailer verspricht auch einen genaueren Blick auf viele der denkwürdigsten und kontroversesten Momente in der Geschichte der Serie, darunter Sinéad O’Connors Protestakt, Ashley Simpsons Lippensynchronisationsfehler und spontane Entscheidungen aus Elvis Costello und Rage Against the Machine.

„Sie können in die eine Richtung gehen, wenn alles gut geht, oder in das komplette Gegenteil, wenn nicht“, bestätigt Darsteller Bowen Yang anhand von Aufnahmen von Kanye Wests Auftritt in der Show mit einem MAGA-Hut.

50 Jahre SNL-Musik wird am 27. Januar auf NBC ausgestrahlt und ist am folgenden Tag auf Peacock verfügbar. Wer tiefer in das langjährige Programm eintauchen möchte, kann sich die vierteiligen Dokumentationen ansehen. SNL50: Jenseits von Samstagabend, die am 16. Januar Premiere hatte.

Der für den Oscar 2025 nominierte Timothée Chalamet ist für die Folge von dieses Wochenende vorgesehen SNLder sowohl als Moderator als auch als musikalischer Gast fungiert.