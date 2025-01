Pop-Quiz, Hotshot: Du bist ein US-Marschall in einem winzigen Flugzeug, der gerade entdeckt hat, dass der Pilot des winzigen Flugzeugs ein kaltblütiger Mörder ist, der beauftragt wurde, den föderalen Zeugen zu töten, den Sie transportieren. (Der Bundeszeuge könnte jemand sein, der als „Flugrisiko“ angesehen wird, obwohl der Begriff auf die Reise umfassendere Auswirkungen auf Sie hat.) Sie schaffen es irgendwie, den Killer zu unterwerfen und ihn in den Rücken des Flugzeugs zu verbinden, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie das Flugzeug festhalten, während Sie sie haben, während Sie versuchen herauszufinden, wie Sie das Flugzeug selbst fliegen können. Tust du:

A. Schalten Sie gelegentlich den Autopiloten ein, damit Sie diesen Hitman im Auge behalten können, falls er freibringt und versucht, Sie erneut zu töten.

B. Konzentrieren Sie sich auf das gesamte Flugzeugfliegungssache, schlagen Sie dem Bundeszeuge jedoch vor, dass Sie das transportieren Er Behalten Sie den Killer im Auge, falls der Killer freibricht und versucht, Sie erneut zu töten.

C. Angenommen, Sie haben großartige Arbeit geleistet, die den Hitman so gut zusammengebunden haben, dass Sie ihn nie zurückblicken. Aus diesem Grund bemerken Sie nicht, dass der Killer, der buchstäblich weniger als 10 Fuß entfernt ist, am Stoffband sägt, um ihn an der Seite des Flugzeugs zu sichern, damit er sich befreien und versuchen kann, Sie wieder zu töten.

Wenn Sie nicht erraten könnten, wählt US Marschall Madolyn Harris, gespielt von Michelle Dockery, Option C aus dem oben genannten – nur einer der vielen schmerzhaft dummen Momente, die man erleben könnte, während man den neuen Action -Thriller ansieht Flugrisiko. Der Film, der auch Topher Grace und Mark Wahlberg mitspielt, fühlte sich nicht als direktes Projekt fehl am Platz an-außer dass er eine Theaterveröffentlichung bekommt und von Mel Gibson geleitet wurde.

Ja, dieser Mel Gibson. Der gleiche Mel Gibson, der zuvor fünf weitere Spielfilme gedreht hat, darunter das Insane Box -Office -Phänomen Die Leidenschaft des Christus. Der gleiche Mel Gibson, der erhalten hat Zwei Oscar -Nominierungen Für den besten Regisseur. Der gleiche Mel Gibson, der Won Der Oscar für den besten Direktor Oscar dank 1995er Tapferes Herz.

Ja, dies ist auch derselbe Mel Gibson, der derzeit aufgrund einer langen Geschichte rassistischer und antisemitischer Kommentare einen komplizierten Platz in der Filmindustrie einnimmt. Aber von all den Kritikern, die Sie ihm gegenüber ausrichten konnten, war es noch immer nicht auf der Liste, schlecht zu sein. Bisher.

Konzeptionell, Flugrisiko Hatte viel Potenzial als sehr spezifische Art von Film. Das Drehbuch findet fast in Echtzeit statt, wobei die überwiegende Mehrheit der Aktion auf das sehr kleine Innenraum des Flugzeugs beschränkt ist, das Madolyn und Winston (Grace) vom ländlichen Alaska zum Anchorage transportiert. Während seine drei Hauptfiguren nicht besonders gut entwickelt sind, bieten sie jeweils einen einzigartigen Funken zum Spielen, und die Besetzung scheint relativ spielend zu sein. Insgesamt ist es ein Setup, mit dem ein talentierter Regisseur seine Fähigkeit, Spannung und Spannung aufzubauen, wirklich präsentieren würde. Eine Übung im Geschichtenerzählen, die jemand wie Steven Soderbergh oder David Fincher unvergesslich machen würde.

Stattdessen gibt es Elemente dieses Films, die gerade sind schlampig in ihrer Ausführung. Offensichtliche Kontinuitätsfehler. Ein CGI -Elch, der weniger überzeugend ist als Dockerys Versuch, einen badass -amerikanischen Akzent zu machen. Sogar ein Großteil der fliegenden Aktion spielt nicht kohärent, wobei die Außenschüsse des Flugzeugs durch die alaskischen Berge fliegen, das selten das Gefühl hat, mit der inneren Aktion übereinzustimmen.

Zumindest die Aufführungen schaffen es, relativ konsequent zu sein: Topher Grace fühlt sich so an, als würde er durch einen anderen Film als den, den wir sehen, durcheinander bringen, aber er bekommt zumindest ein paar lustige Momente. Dockerys Akzentarbeit, wie oben erwähnt, ist nicht großartig, aber sie zeigt ansonsten mehr Grit, als wir normalerweise von einer Schauspielerin bekommen, die vielleicht noch am berühmtesten für das Spielen von Lady Mary ist.

Und zu Mark Wahlbergs Ehre ist er hier in einem ernsthaften Charakter -Schauspielermodus und lehnt sich hart in jedes hässliche Merkmal von Hitman Daryl ein. Dies schließt seine sofort lustige Wahl für eine Friar-inspirierte Frisur für die Rolle ein, die für den ersten Teil des Films nicht nur von einer Baseballkappe, sondern eines Toupee versteckt ist.

Um explizit klar zu sein: Wahlberg spielt einen Hitman, der den ursprünglichen Piloten des Flugzeugs ausgeht. Irgendwann sehen wir ein Foto des ursprünglichen Piloten, der einen sehr kurzen Summenschnitt hat. Aber anstatt zu versuchen, diese Frisur zu replizieren, entscheidet sich Daryl stattdessen dafür, ein volles Toupee zu tragen, unter Die Baseballkappe, um … Eitelkeit? Es ist sicherlich nicht, ihm eher wie der ursprüngliche Pilot auszusehen. Es lässt ihn nur wie ein Typ aussehen, der die Illusion beibehalten will, dass er Haare unter seiner Baseballkappe hat, was er natürlich trägt rückwärts. Nicht, dass dieser Schriftsteller eine direkte Erfahrung mit männlicher Musterkahlheit hat, aber tut die Baseballkappe nicht in der Regel die Arbeit?

Daryl als Charakter hat keine Nuance; Er ist eine bösartige Kraft, die durch eine gleichen Mischung aus Gier und kleinlicher Rache motiviert ist und eine Vorliebe für die sexuell bedrohlichen Kommentare sowohl bei Dockery als auch bei Grace’s Charakteren speichert. Macht das ihn kanonisch bisexuell? Oder nur ein Typ, der gerne mit seinen Vergewaltigungswitzen gleich Chancen hat? Daryl inspiriert a viel von Fragen.

Wirklich, Flugrisiko Hat seine lustigen Momente, obwohl keiner von ihnen lustiger ist als zu Beginn des Endkredits und Sie wieder daran erinnert werden, dass dieser Film von Mel Gibson inszeniert wurde. Dies ist kein Beispiel für einen Regisseur, der einst als Genie gefeiert wurde Megalopolis. Als Netflix -Originalfilm, der von jemandem mit ein paar TV -Episoden unterwegs ist, wäre es eine passable Möglichkeit, 90 Minuten zu verbringen. Als neueste Ergänzung zu Gibsons Filmographie ist es jedoch nur peinlich.

Flugrisiko Am Freitag, den 24. Januar, kommt in den Kinos an – der Trailer ist unten. Oder Sie können streamen Betrüger auf Hulu.

https://www.youtube.com/watch?v=cml3cfdbj2s