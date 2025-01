Die gerechten Edelsteine wird seinen Lauf bei HBO nach der kommenden vierten Staffel abschließen, hat Serienschöpfer und Star Danny McBride bestätigt.

„Der Herr hat zu mir gesprochen und gesagt, dass es an der Zeit ist, diesen Trottel zu beenden“, sagte McBride in einer Erklärung (via Vielfalt). „Die Geschichte dieser Staffel hat die Themen, Ideen und Charaktere hervorgebracht Die gerechten Edelsteine sich ganz und vollständig fühlen. Ich habe jede Sekunde der Zusammenarbeit mit diesem Team in den letzten acht Jahren genossen und im Laufe dieser wilden letzten Saison erwarten mich einige unglaubliche Erfolge, Wendungen und Wendungen.“

HBO hat abgeholt Die gerechten Edelsteine für Staffel 4 bereits im Juli 2023, der Premierentermin wurde jedoch noch bekannt gegeben. Die Ausstrahlung der letzten Folgen wird jedoch voraussichtlich im März beginnen.

Die Comedy-Serie dreht sich um die titelgebende Gemstone-Familie und findet Humor in den Schwierigkeiten der Kinder, die Führung der Kirche ihrer Familie zu übernehmen. Neben McBride sind in der Serie auch Adam DeVine, John Goodman, Edi Patterson, Tony Cavalero, Cassidy Freeman, Gregory Alan Williams und Tim Baltz zu sehen.

Vor der letzten Folge von Die gerechten Edelsteineschauen Sie sich noch einmal unseren Rückblick auf Staffel 3 und das Interview mit der Besetzung für 2023 an.

Alle Episoden der Serie können auf Max gestreamt werden.