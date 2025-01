Brat Summer ist lange vorbei, aber Charli XCX ‚Schauspielzeit hat gerade erst begonnen. Der Popstar hat einen Film mit A24 bestätigt, der auf einer eigenen Idee basiert, in der sie in der Hauptrolle spielt und produziert wird. Die Handlungsdetails des Films sind immer noch unter Verschluss, aber es wird bestätigt, dass er den Titel ist Der Moment.

Der Film ist das erste Bestreben für ihre kürzlich gegründete Produktionsfirma Studio365 und dient als Regiedebüt für den schottischen Fotografen und Filmemacher Aidan Zamiri. Das Drehbuch wurde von Zamiri und Bertie Brandes gemeinsam geschrieben GÖR Der Co-Produzent AG Cook komponiert die Punktzahl.

Summen herum Der Moment markiert die neuesten Filmnachrichten für Charli, der auch in einem Remake des Horrorfilms von 1978 auftreten wird Gesichter des Todeseine Abenteuerkomödie mit dem Titel “ Opfernein in Polen ansässiger Pete-OHS-Film mit dem Titel “ ErupcjaUnd ÜberkompensierenDie Benito Skinner Comedy -Serie, in der sie eine Gastrolle verdiente.

Zusätzlich ist sie in Julia Jackman’s erscheinen 100 Nächte ein Heldsowie ein erotischer Thriller, Ich will deinen Sexangeführt von Olivia Wilde. Sie wird auch zusammen mit Jenna Ortega, Natalie Portman und Catherine Zeta-Jones in Cathy Yans bevorstehender Produktion spielen. Der Galerist.

Während dieser viele Credits für den Künstler wie ein harter Drehpunkt klingen, der noch zu nehmen ist GÖR Auf einer Arena -Tour in diesem Jahr hat sie eindeutig ihre Hausaufgaben gemacht. Charlis Letterboxd -Konto wurde gegen Ende des Jahres 2024 entdeckt und enthüllte eine Reihe witziger Kritiken und Einblicke in ihren Filmgeschmack.

