Nach einem erfolgreichen Debüt im letzten Jahr wird das beste Freunde für immer für Forevers für die zweite jährliche Ausgabe mit einer weiteren beeindruckenden Aufstellung von Emo und Indie Rock Güte zurückkehren. Heute enthüllte das Las Vegas Festival (meisten Menos El Oso) und der neu reformierte Rilo Kiley.

Das Festival fällt vom Freitag, dem 10. Oktober bis Sonntag, 12., 12. im Event Center in der Innenstadt von Las Vegas ab. Zusätzlich zu den oben aufgeführten Künstlern werden Best Friends Forever 2025 eine Vielzahl von Sondervorstellungen bieten, darunter die Abschiedshow von Mineral, Cursive Playing Domestica Und Das hässliche OrganPedro die 30. Jubiläumshow des Löwen, Bear vs Hai aufführen Terrorhawkund ein Texas ist der Grund, warum Wiedervereinigung.

Weitere herausragende Ausstände aus dem Plakat des Festivals sind Tigers Jaw, Mittwoch, schmaler Kopf, Schnee, Mitleid Sex, Speedy Ortiz, Empire! Reich! (Ich war ein einsames Nachlass), Preispferd, Awakebutstillinbed und mindestens zwei noch nicht angekündigte Überraschungen-einschließlich eines Mystery Headliner.

Tickets für die besten Freunde Forever 2025 werden am Mittwoch, dem 5. März, um 10:00 Uhr PT über die Website des Festivals verkauft.

Anmerkung des Herausgebers: if Sie planen eine Reise, um die besten Freunde Forever 2025 zu besuchen.