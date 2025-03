Im vergangenen Monat hat Netflix einen neunteiligen Prince-Dokumentarfilm unter der Regie von Ezra Edelman zugunsten eines neuen, nachempfindlichen Projekts zurückgestellt. Jetzt hat Edelman in den Podcast gegangen Pablo Torre findet es heraus Um den Streaming-Riese und den Nachlass von Prince für ihre „Kurzsichtigkeit“ zu sprengen und „Angst“ zu haben, seine Mängel zu zeigen.

„Es ist ein Witz … Ich kann das nicht überwinden-die Kurzsichtigkeit einer Gruppe von Menschen, deren Interesse ihr eigenes Endergebnis ist“, sagte Edelman zu Torre. „Sie haben Angst vor seiner Menschlichkeit.“

Er sagte auch, dass das Team von Prince eine Liste mit redaktionellen Änderungen geschickt habe, anstatt den Film auf historische Genauigkeit zu überprüfen. „Du denkst, ich habe Interesse daran, einen Film zu leisten, der sachlich ungenau ist?“ Er sagte, obwohl er feststellte, dass die Handlungen dem Ruf von Prince als Kontrollfreak ähnlich waren.

Edelman nannte die Docuseries „ein Geschenk“ und sagte, es sei „eine neunstündige Behandlung über einen Künstler, der übrigens verdammt brillant war“. Er fügte hinzu: „Alles daran, wem Sie glauben, dass er ist, ist in diesem Film. Sie können in seinem Genie baden. Und doch muss man sich seiner Menschlichkeit konfrontieren. “

Edelman gab jedoch zu, sich nicht vor Princes Mängel abzuschischen: „Die Menschen hatten Probleme damit, wie er Menschen behandelte – er war emotional missbräuchlich, er war körperlich missbräuchlich.“ Sehen Sie sich Clips der Podcast -Episode unten an, gefolgt von der vollen Sache.

Edelman, der am besten für die Regie bekannt ist OJ: Made in AmerikaIch habe fünf Jahre lang an dem Dokumentarfilm gearbeitet, das zusammen mit Interviews mit vielen seiner Freunde, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Liebhaber Filmmaterial aus Prince’s Archive beinhaltete.

Bevor Netflix im Februar bekannt gab, dass das Projekt zurückgestellt wurde, Das New York Times Magazine veröffentlichte einen langwierigen Bericht, in dem er den angeblichen körperlichen und emotionalen Missbrauch von Prince enthüllte. Die Schriftstellerin Sasha Weiss beschrieb jedoch letztendlich sein Ganzes als „Zeugenakt und eine Art Begleitung für ein einsames musikalisches Genie“.

Dennoch glaubte das Nachlass von Prince, dass der Dokument sein Vermächtnis „falsch dargestellt“ hatte, nachdem er einen frühen Schnitt gesehen hatte, und löste einen „langwierigen Kampf“ mit Netflix aus, der zu einem neuen Dokumentarfilm führte, in dem „exklusive Inhalte aus Prince’s Archiv“ angepriesen wurde.

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht das erste Mal, dass Details über die dunklere Seite von Prince aufgetaucht sind. In einem 2021 -Interview mit Die New York TimesSinéad O’Connor erinnerte sich an eine schreckliche Konfrontation mit Prinzen in seiner Hollywood -Herrenhaus und sagte, er sei „ein gewalttätiger Missbraucher von Frauen“.

Der neue Prince -Dokumentarfilm ist nicht das einzige Projekt über den verstorbenen Künstler in Arbeit. Im vergangenen Jahr wurde berichtet, dass Ryan Coogler einen Jukebox -Musikfilm mit Prince -Musik produzieren wird.

Der Oscar-Preisträger Ezra Edelman spricht zum ersten Mal über Netflix und Prince’s Estate, die sich gegenseitig vereinbaren, seinen Dokumentarfilm nicht zu veröffentlichen. „Es ist ein Witz. … Ich kann das nicht überwinden-die Kurzsichtigkeit einer Gruppe von Menschen, deren Interesse ihr eigenes Endergebnis ist. Sie sind … pic.twitter.com/q8xsisursy – Pablo Torre findet es heraus (@pablofindsout) 4. März 2025

„Es gibt mehrere Leute, die mir erzählten, dass er aufgrund von Prince’s Gehirn im Grunde fast das Gefühl hatte, für seine Sünden bestraft zu werden. Die Menschen hatten Probleme damit, wie er Menschen behandelte – er war emotional missbräuchlich, er war körperlich missbräuchlich.“ Regisseur Ezra Edelman erklärt den Komplex… pic.twitter.com/6yptax1al1 – Pablo Torre findet es heraus (@pablofindsout) 4. März 2025

https://www.youtube.com/watch?v=x93y4ecbcea