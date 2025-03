Die Tonhöhe: Wenn Mickey Barnes (Robert Pattinson) auf Erden war, würde man sagen, er hatte den schlimmsten Job auf der Erde. Er arbeitet jedoch im Weltraum als „Entbehrlichkeit“-ein Mann, der sich bereit erklärt hat, getötet zu werden und unendlich nachgedruckt zu werden, um auf einer Kolonisationsexpedition zum fernen Planeten Nilfheim zu explodieren. Als wir Mickey zum ersten Mal treffen, ist er Mickey 17, nachdem er 16 Male getötet wurde, während er gefährliche Aufgaben erledigte oder im Namen des wissenschaftlichen Experimentierens. Aber der nicht so breite Mickey macht es nichts aus Das viel. Wenn nichts anderes, ist er in einen Mitcrewmate verliebt, das heftige, aber loyale Nasha (Naomi Ackie), der ihm Grund zum Leben gibt (und dann wieder leben).

Wenn eine Planet-Seite-Mission nicht Am Ende tötet Mickey 17 (ausnahmsweise) und kehrt zu seinem Schiff zurück, um festzustellen, dass bereits ein neuer Mickey gedruckt wurde – ein großer Verstoß gegen die Regeln über das Nachdruck von Menschen. Dies ist jedoch nur eines der Probleme, die Mickey dank des despotischen, gescheiterten Politikers und der Frau (Mark Ruffalo, Toni Collette) diese Operation und die wirklichen Gefahren des Planeten draußen hat.

Leckerer Check von Direktor Bong? Es ist über fünf Jahre her, seit die bahnbrechenden Oscar-Siege von Bong Joon-ho’s Parasitder keinen Mangel an Vorfreude darüber aufbauen, was der einzigartige südkoreanische Direktor als nächstes angehen könnte. Mickey 17 Wahrscheinlich ist es jedoch nicht das Follow-up, das irgendjemand wirklich erwartet hatte-eine oft wilde, narrativ chaotische Science-Fiction-Komödie, die sich definitiv so anfühlt, als hätte sie sich zwischen Dreh- und Veröffentlichungen von einem ganzen Haufen neu bearbeitet.

Als Beispiel eines Beispiels beseitig: Es ist nie ein Großartig Unterschreiben Sie, wenn der Protagonist erzählt, was über eine Szene vor sich geht, in der zwei Charaktere ein unhörbares Gespräch führen – ein Gespräch, das im Originalschnitt des Films eindeutig hörbar war. Auf diese Weise stellt der Film uns Mickeys Liebhaber Nasha vor, ganz als Unterstützungssystem für Mickey, während er seinen unendlichen Zyklus von Leben und Tod durchläuft. Sie ist eine von mehreren Charakteren, die sich eher wie eine Skizze als ein voll verwirklichter Mensch fühlen.

Im Weltraum verloren: Zu ihrer Ehre, Naomi Ackies Spiel und sich in ihrer Leistung als Nasha engagierte, wie so ziemlich alle anderen, die zum Spielen auftauchten. Es ist ein Ensemble, das mit Menschen gefüllt ist, die manchmal groß machen riesig Auswahl – wie jede einzelne Zeilenlieferung von Mark Ruffalo. Als Kenneth Marshall, der Führer der Expedition, schaltet Ruffalo ein Maß an zuvor unentdeckter Cartoonistik frei, das in faszinierender, wenn auch unausgeglichener Kontrast zu Toni Collettes unhöflicher Arbeit als seine Frau und Verbündete spielt.

In der Zwischenzeit hat Steven Yeuns Rolle als Mickeys Freund von zu Hause (und auch der Grund, warum Mickeys in diesem Chaos) das Gefühl hat, dass es derjenige war, der am meisten gefallen ist, bis zu dem Punkt, an dem man nicht wirklich sagen kann, dass er so viel von einem Charakter -Arc hat. Oh, außer dass es auch Holliday Grainger als einen der Hauptarchitekten der menschlichen Drucktechnologie gibt, der ein paar unbebaute Momente bekommt, die auf einen viel dunkleren, viel fremden Film als das Endprodukt hinweisen.

Kopieren und einfügen Es ist faszinierend, über Robert Pattinsons frühere Rollen zurückzublicken, die einen bemerkenswerten Prozentsatz faszinierender Freaks in ausgeflippten Situationen aufweisen – auch beim Spielen buchstäblicher Bruce Wayne In Der BatmanPattinson fand einen Weg, das innere Orin des Superhelden herauszubringen Parks und Erholung. So von Kurs Er stützte die Stimmen von Mickey 17 und Mickey 18 auf Ren und Stimpy. Warum sollte er nicht?

Ehrlich gesagt ist es ein Beweis für Pattinsons Fähigkeiten als Schauspieler, dass sich beide 17 und 18 als sehr unterschiedliche Individuen anfühlen. Es ist leicht, das Kunststoff zu akzeptieren, dass er zwei getrennte Charaktere auf eine Weise spielt, die bei Schauspielern, die sich selbst handeln, nicht immer der Fall war. Noch wichtiger ist, dass Pattinson die fremden Elemente der Geschichte nicht überfordern lässt, die die einfache und dennoch süße Natur von Mickeys überfordert – über mehrere Iterationen hinweg ist er ein Charakter, für den er Wurzeln ist, ein wahres Beweis für Pattinsons Talente. Er könnte der Versuchung konsequent widerstehen, auf die traditionelle Filmstarroute zu gehen, aber dieser Filmstar Charisma kann nicht enthalten werden.

Das Urteil: Mickey 17 ist von seiner besten Seite, wenn Regisseur Bong wirklich die schmutzigen Details der Exploration von Blue Collar Space erkundet: Die Raumschiff-Sets sind schmutzig, gelebt und fabrikähnlich und die Technologie des Menschendrucks ist ein verspüterer 3-D-Drucker auf einer neuen Skala, die sich auf eine ganz neue Skala wie eine alte Dot-Matrix-Maschine aus dem Kopieren von Mickey auskopieren. Und Mickeys viele Todesfälle werden mit einer Slapstick -Freude dargestellt, die die beste Art von schwarzer Komödie verkörpert.

Dennoch gibt es im gesamten Film zahlreiche Plot -Themen – als Beispiel gibt es eine Sequenz, in der Charaktere sich hinlegen mit der Tür zu ihrer Kabine offen gelassen. Wenn es ein gehetzter Akt der Leidenschaft wäre, wäre es vielleicht Sinn, aber im Kontext des Films lässt es den Betrachter nur den gesunden Menschenverstand für alle Beteiligten in Frage stellen.

Es ist nicht das Mickey 17 ist eine Aberration für Bong-Drei seiner vergangenen sieben Filme haben sich im Bereich des Oddball-Science-Fiction befinden. Aber wie bereits erwähnt, fühlt es sich so an, als wäre der Film, den er gedreht hat, viel seltsamer und dunkler als der Film, der tatsächlich veröffentlicht wird.

Der Film ist also ein wenig enttäuschend, so wie es nicht wäre, wenn es nicht wäre, wenn Mickey 17 wurden von einem weniger bemerkenswerten Regisseur nach einer weniger bemerkenswerten Zeit von Jahren inszeniert. Die existenziellen Elemente der Prämisse waren die große Anziehungskraft für Bong. Aber über Mickey hinaus bestätigt es, dass er unklar ist, was Bong über das Leben zu sagen versucht, egal wie oft er es tut. Über die Tatsache hinaus, dass es die Alternative übertrifft.

Wo zuschauen: Mickey 17 Am Freitag, den 7. März, sprengt sich in die Kinos.

Anhänger:

https://www.youtube.com/watch?v=ta1s65o_kym