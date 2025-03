Billy McFarland hat wiederholt darauf bestanden, dass das „Fyre Festival 2 ist real“, während er für die Veranstaltung wirbt, aber Beamte der mexikanischen Insel, auf der angekündigt wurde, dass sie stattfinden, haben etwas anderes gesagt.

In einem kürzlichen Interview mit Der WächterDie Tourismusdirektion von Isla Mujeres Edgar Gasca sagte: „Wir haben keine Kenntnis dieser Veranstaltung, noch Kontakt mit einer Person oder einem Unternehmen darüber. Für uns ist dies ein Ereignis, das es nicht gibt. “

„Die Organisatoren machten sich nicht einmal die Mühe, sich an die Behörden zu wenden“, fuhr er fort. „Es ist sehr seltsam, denn jeder Manager weiß, dass Sie eine kommunale Genehmigung benötigen, wenn Sie eine Veranstaltung abhalten, geschweige denn ein massives Ereignis.“

Laut Gasca gibt es überall „rote Fahnen“, einschließlich des genauen Ortes des Events. „Wenn Sie auf ihre Website gehen und die von ihnen bereitgestellten Koordinaten einnehmen, dann bringen Sie sie in Google Maps, und bringt Sie zum Ozean – zwischen Cancún und Isla Mujeres.“

Der städtische Präsident von Isla Mujeres Atenea Gómez Ricalde fügte hinzu: „Die Menschen versuchen, den Frieden und die Ruhe zu nutzen, die wir hier zu ihrem eigenen Vorteil geschaffen haben.“

Als Reaktion darauf gab die Organisatoren für das Fyre Fest 2 Erklärungen an aus Der Wächter Sie behaupteten, sie hätten mit lokalen Behörden, Veranstaltungsorten und Hotels in Kontakt gewesen.

Unik Travel sagte folgendermaßen: „Als Gruppe haben wir Kontakt zu den städtischen und staatlichen Behörden aufgebaut, um die Gewissheit eines gesunden Ereignisses festzulegen, und somit die jeweiligen Beamten angekündigt (SIC) und Kooperationen, die die gesamte Einhaltung der Einhaltung der gesamten Einhaltung der Lokalgemeinschaft anbieten und verantwortungsbewusst ein Boutique-Ereignis anbieten.“

Die Produzenten Lostnights fügten hinzu: „Das Fyre Festival 2 hat in Zusammenarbeit mit unseren lokalen Verbündeten, die mit den entsprechenden Behörden Kommunikation eingerichtet haben, um die vollständige Einhaltung und fehlerfreie Ausführung zu gewährleisten, erstklassige private Veranstaltungsorte und Hotels gesichert.“

In einer weiteren roten Fahne (neben McFarlands Beteiligung) wurde Fyre Fest 2 kürzlich einen Monat bis zum 30. Mai bis 2. Juni vom ursprünglichen Datum des 25. bis 28. April zurückgedrängt. McFarland hat auch keine Künstler angekündigt und einfach gesagt, dass sie in der Musik von „Electronic, Hip Hop, Pop und Rock“ sein werden.

Aber hey, wenn die Leute immer noch daran interessiert sind, dass McFarland wegen mehrerer Anklage wegen Drahtbetrugs für die erste Iteration verurteilt wurde, ist das auf ihnen.

Derzeit sind Tickets verkauft, wobei die Optionen zwischen 1.400 US -Dollar für den allgemeinen Zugangspass „Ignite“ für 12.500 USD für die „Phoenix“ Platinum Stufe reichen. Das zuvor angekündigte „Prometheus“ -Paket in Höhe von 1,1 Millionen US -Dollar scheint jedoch derzeit nicht zum Kauf erhältlich zu sein.