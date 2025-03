Diejenigen, die alle drei Spielzeiten der Serie gesehen haben DraufgängerDas, was 2015 auf Netflix uraufgeführt wurde, muss sich für einige Deja Vu vorbereiten. Die neue Disney+/Marvel -Serie Daredevil: Wieder geborenin erster Linie, liefert eine Erwartung, die viele hatten, als das Projekt ursprünglich bekannt gegeben wurde: Es ist sehr Viel Staffel 4 von Netflix’s Draufgängerbringen Charlie Cox als Mann ohne Angst und Nemesis Wilson Fisk (Vincent d’Onofrio) für ein grobkörnigeres, superbetriebenes Geschichtenerzählen zurück.

Es ist eigentlich eine ziemlich bemerkenswerte Leistung, selbst wenn man bedenkt, dass Showrunner Dario Scardapane ein EP in beiden Jahreszeiten von Netflix war Der Punisher: Jenseits von Grundlagen wie Casting gibt es eine Konsistenz von Ton und Stil, die hervorgerufen werden, was diese Netflix-basierten Serien gemacht hat (einschließlich Jessica JonesAnwesend Luke Cageund gleichmäßig Eisenfaust) eine so aufregende Ergänzung zum Marvel -Universum – und gleich mehr Erwachsener- als was zuvor kam. Die Netflix-Serie wurde mit TV-14 bewertet, aber dies ist entschieden TV-MA: Es gibt mehrere F-Bomben, die während der gesamten Saison verstreut sind, zusammen mit viel Blut, grausamen Momenten der Gewalt und sogar-sogar nach Luft! – Ein bisschen Sex. (Alle Hagel Matt Murdock, Besitzer der MCU -bestätigten Libido.)

Wieder geboren Picks, wo die ursprüngliche Show im Jahr 2018 endete, mit Blind Superhelden/Anwalt Matt Murdock (Cox) teilte eine Law -Praxis in der Ladenfront in Hell’s Kitchen mit seinen besten Kumpels Foggy Nelson (Elden Henson) und Karen Page (Deborah Ann Woll). Innerhalb der ersten fünfzehn Minuten hat sich der Status Quo und einen einjährigen Zeitsprung, der Matt in seiner eigenen, prestigeträchtigeren, angeseheneren Anwaltskanzlei arbeitet-jedoch isolierter, als er in der Vergangenheit ist. Er ist auch voll aus der Rolle der Bürgerwehr zurückgezogen, die entschlossen ist, innerhalb der Grenzen des Gesetzes zu arbeiten.

Wie jeder widerstrebende Superheld vor ihm ist natürlich eine tickende Uhr auf Wieder geboren„Gunst ist die Art und Weise, wie es Matts Zurückhaltung erforscht, diesen Teil von sich selbst noch einmal zu besuchen, ohne auf das Unvermeidliche zu eilen.“ Neun Folgen, von denen viele bis zu 45 Minuten dauern, machen Wieder geboren Staffel 1 Eine der bisher längeren MCU-Serien (zumindest seit den ursprünglichen Netflix-Tagen, in denen fast jede Staffel 13 Stunden lang Folgen betrug). Diese Länge bietet der Show jedoch genug Immobilien, um zu erforschen, wie es aussehen könnte, wenn sie vor 30 Jahren und vor 30 Jahren wären, und Draufgänger war ein Netzwerkverfahren über einen blinden Anwalt, der tagsüber Fälle argumentierte und nachts gegen Verbrechen kämpfte.

(Jede Woche, 90er Jahre! Matt hätte seine einzigartigen Talente verwenden können, um ein neues Rätsel zu lösen oder einen Böse Draufgänger Wahrscheinlich hätte nach der ersten Staffel abgesagt, aber die gute Nachricht ist, dass eine Staffel des Fernsehens der 90er Jahre rund 22 Folgen betrug. Ja, Wieder geboren wurde bereits für eine zweite Staffel erneuert, aber das wird nur die Gesamtzahl der Folgen auf 17 bringen.)

Diese Raten in der Mitte der Saison-Matt Murdock verteidigt eine weitere Bürgerwehr vor Gericht! Matt Murdock engagiert sich mit einem Banküberfall! -Auf lange Sicht sind nicht wirklich eigenständige Episoden; Am Ende der Saison wurden sie größtenteils in die übergreifende Handlung eingebunden. Aber einzeln, sie sind immer noch ziemlich unterhaltsam.

So viel von Wieder geborenDer Erfolg fährt auf seinem Star, der die Chance bekommt, den Charakter nicht zu spielen nur als brütender, emotional nicht verfügbarer Stock im Schlamm. Sogar während wir uns mit einigen emotional schweren Sachen befassen, sehen wir, wie Matt Murdock hier wirklich sein Leben lebt – mit einer Frau flirten, mit einem Staatsanwalt, der Bindung zu einem alten Freund – auf eine Weise verhandeln, die Charlie Cox ‚bemerkenswertes Charisma auf einem Niveau über das, was das Original über das Original hinausschaltet, freigeschaltet wird Draufgänger war in der Lage zu verwalten.

Natürlich kommt Matts Hauptbogen damit ab Wieder geboren Immer wieder vergleicht das von Kingpin/Wilson Fisk, der auch die Saison beginnt, was er kann, um seine wahre Natur zu leugnen und ein besserer Mann zu sein. Das ist kompliziert durch die Tatsache, dass Wilsons geliebte Vanessa (Ayelet Zuer) sein Verbrechensimperium in seiner Abwesenheit geleitet hat.

Seit Daredevil: Wieder geboren ist offiziell nicht nur eine Marvel -Serie, sondern auch eine MCU DraufgängerAber Der Punisher sowie die Disney+ Serie Hawkeye.

Ausnahmsweise fühlen sich diese Krawatten nicht übermäßig unentgeltlich und es ist ehrlich gesagt weniger erforderlich als die meisten Marvel-Projekte: während Kingpin’s’s Wieder geboren Die Geschichte wurde zunächst in der Post-Credits-Szene für 2024 eingerichtet EchoEs ist nicht wichtig, diese Serie zumindest zu sehen. Und sehr dazu She-Hulk Die Enttäuschung des Fans, Matts Zeit in Los Angeles erhält auch keine wesentliche Erwähnung-obwohl es angesichts des großen tonalen Unterschieds zwischen der Komödie Tatiana Maslany und diesem Grimmer-Eintrag eine verständliche Wahl ist.

Es ist nicht überwältigend düster, klar zu sein, selbst wenn einige Szenen parallel (absichtlich oder zufällig) aktuelle Ereignisse drohen. Und in Bezug auf das Erscheinungsbild enthält die erste Folge einige mutige Stiloptionen, die echte Innovationen auf visueller Ebene zeigen. Nicht genügend Direktoren nutzen die Gelegenheit, um mit Seitenverhältnissen zu spielen, aber es kann ein so effektives Auf dem Bildschirm sein, wenn es ordnungsgemäß verwendet wird, und die Pilotdirektoren Justin Benson und Aaron Moorhead (MondritterAnwesend Loki) Implementieren Sie es so gut, dass es eine Schande ist, dass wir nicht mehr davon sehen.

Wieder geborenDie wichtigste Leistung ist die klebige Art und Weise, wie es alles fortsetzt, was über das Original gearbeitet hat Draufgänger Serie mit einigen bemerkenswerten Verbesserungen auf ganzer Linie an anderer Stelle. Denken Sie daran, das Original Draufgänger Lieferte Matt nicht bis zum Ende von Episode 13 (eine klassische Surf Dracula -Situation) im Daredevil -Anzug. Und er konnte das F-Wort nicht einmal sagen.

Die ersten beiden Folgen von Daredevil: Wieder geboren streamen jetzt auf Disney+. Neue Folgen werden wöchentlich dienstags Premiere haben. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=7xalolzzhsm