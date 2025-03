Tracy Morgan vereint sich mit früheren 30 Rock Co-Star Tina Fey für den Piloten einer bei NBC bestellten Einzelkamery-Komödie.

Morgan wird in der aktuell ohne Titel Show mitspielen. 30 Rock Alaun). Carlock und Sam bedeutet (30 RockAnwesend Girls5eva) wird die Episode schreiben. Morgan, Fey, Carlock und Mittel sind alle produzieren.

Laut Deadline wird sich die Sitcom um Morgan als „als„ beschämten ehemalige Fußballspieler “bewirken, der auf der Mission ist, sein Image zu rehabilitieren“.

Morgan spielt auch in einem Piloten für die Paramount+ Comedy -Serie mit Krückewird aber in der Lage sein, beide Shows zu machen, wenn sie abgeholt werden.

Fey kreierte und spielte in allen sieben Spielzeiten des dreimaligen Emmy-Gewinners 30 Rockfür die sie auch Executive Producer und Co-Showrunner-Aufgaben mit Carlock teilte. In der Zwischenzeit gewann Morgan eine Emmy -Nominierung für seine Darstellung von Tracy Jordan in der Show.