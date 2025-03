Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Kyle Meredith holte sich ein Denise Richardswer lädt das Publikum wieder mit Bravo in ihre Welt ein Denise Richards und ihre wilden Dinge. Die Schauspielerin, bekannt für Rollen in Wilde DingeAnwesend Starship -SoldatenAnwesend Und Die Welt ist nicht genugteilt mit, warum sie und ihre Töchter bereit waren, ihr Leben für Reality -TV zu öffnen. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

„Es geht nicht um eine Version von mir“ Ihre wilden Dinge. „Meine Töchter kommen zu ihren eigenen, und dies gibt ihnen die Möglichkeit, dafür bekannt zu sein, wer sie sind.“ Die Show balanciert Familiendrama, Humor und viele Hollywood -Nostalgiemit Erscheinungen von langjährigen Freunden wie Tori Rechtschreibung und Patrick Muldoon.

Richards reflektiert auch sie Comedy -Kotelettsund sagt, sie würde es lieben zu Wiederholen Sie den Kultklassiker von 1999 Tropfen Sie tot wunderschönmit den Charakteren in eine Fortsetzung über ihre Töchter, die an Festzügen teilnehmen. Was die nächste James Bond betrifft, da AmazonMGM jetzt das Franchise besitzt? Richards gibt zu, dass sie nicht viel darüber nachgedacht hat, sagt aber, dass sie dankbar ist, dass sie immer noch arbeitet: „Sie haben immer gesagt, dass Sie fertig sind, wenn Sie 40 erreicht haben. Ich bin so glücklich, dass das nicht stimmt. “

Hören Sie Denise Richards zu sprechen Denise Richards und ihre wilden Dinge und mehr in der neuen Folge oben oder durch Ansehen des Videos unten. Machen Sie die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… Auf Ihrer Lieblings -Podcast -Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Konsequenz -Podcast -Netzwerk an.

https://www.youtube.com/watch?v=mq_r8jpyrqc