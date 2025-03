Die Saga von Alex Ross Perrys seltsamem Meta -Pflaster -Filmprojekt setzt sich mit dem offiziellen Teaser -Trailer für einen Film mit dem Titel fort Reichweite Leben: Eine Fahrbahngeschichte Mit Joe Keery, Jason Schwartzman, Tim Heidecker, Nat Wolff und mehr.

Reichweite Leben ist der biopische Aspekt von Perrys Hybrid -Biopic/Musical/Dokumentarfilm Bürgerstände. Es spielt Keery als Frontmann Stephen Malkmus und erzählt eine verzierte Geschichte der Band durch ein selbstbewusstes Objektiv, wobei „for Your Achteration“ Witze im Überfluss vorhanden sind. Distributor Utopia sagt in einer Erklärung: „Nach der diesjährigen Oscars -Zeremonie gibt es bereits einen Spitzenreiter für den besten Schauspieler 2026 aus einem musikalischen Biopic… Joe Keery als Stephen Malkmus.“

Was wir bisher über den Film wissen Bürgerständedie beim Filmfestival von Venedig 2024 uraufgeführt wurde, ist, dass Keery und seine Co-Stars als fiktive Versionen von sich selbst in „Hinter-den-Kulissen“ -Fotografie am Set von dargestellt werden Reichweite Lebenmehr mit den beruflichen Vorteilen, in einem Biopic als mit dem Thema des Films zu sein. In diesem neuen Teaser zeigen sie, dass die Band in Label Meetings, Interviews und auf der Bühne mit Pflasterliedern wie „Here“ und „Shady Lane / J vs. S“ darunter gespielt wird.

Der Teaser endet mit einer Notiz: „Dieses Weihnachten wird für den Erfolg angezogen?“ Dies schlägt ein Veröffentlichungsdatum am 25. Dezember vor, aber derzeit sind keine weiteren Details verfügbar.

Im vergangenen Dezember bestätigten Ross, Produzent Robert Greene und der Mitbegründer der Band, Scott Kannberg (auch bekannt als Spiralstreppe), dass „es für die Veröffentlichung des Films 2025 einen neuen Fahrbahnsong auf dem Soundtrack geben wird, obwohl Kannberg es als„ nicht große Sache “bezeichnete.

In der Zwischenzeit waren die 2020er Jahre eine wiederauflebende Zeit für Bürgersteig. Über ihre Reunion -Tour von 2022 hinaus hat die Band im vergangenen Jahr die erste Gold -Zertifizierung ihrer Karriere für ihr 1999er Song „Havess Your Hopes“ erreicht.

Darüber hinaus hat Malkmus letztes Jahr eine neue Indie -Supergruppe namens The Hard Quartett mit Emmett Kelly, Matt Sweeney und Jim White auf den Markt gebracht. Ihr selbstbetiteltes Debütalbum ist im Oktober gesunken, und es gibt eine Reihe von Tourdaten von 2025, darunter Shows in Atlanta, Brooklyn, Toronto, Chicago, Los Angeles und mehr Städten. Holen Sie sich hier Tickets.

https://www.youtube.com/watch?v=u1siaac6nxs