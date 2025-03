Die Aufstellung für die Ausgabe 2025 des Aftershock Festivals wurde gerade enthüllt, wobei Headliner Blink-182, Deftones, Korn und mir den Horizont bringen.

Das viertägige Fest findet am 2.-5. Oktober im Discovery Park in Sacramento, Kalifornien, an und bietet auch einen perfekten Kreis, einen guten Charlotte, Drehstil, Marilyn Manson, Gojira, Bad Omens, Rob Zombie, Säurebad, Lamm von Gott, alle Zeiten, Dream Theatre, Gwar, Bruce Dickinson, knapp losen, und das 115-PLUS-Act-Act-Act-Act-Act-Act-Act-Act-Act-Act-Act-Act.

Tickets für Aftershock 2025, einschließlich viertägiger und eintägiger Pässe, sind über die Website des Festivals erhältlich. Fans können auch über StubHub nach Angeboten suchen, bei denen Ihr Kauf zu 100% im Fan -Protect -Programm von StubHub garantiert ist.

Das BLINK-182 am Donnerstag (2. Oktober) wird ein guter Charlotte sein.

Hometown Heroes Deftones am Freitag (3. Oktober) Bill, in dem auch Drehstil, ein perfekter Kreis, einen perfekten Kreis, den Dillinger Escape -Plan, das Lamm Gottes, Bruce Dickinson, Kerry King, Dream Theatre, Testament, Exodus, Chiodos und andere zu sehen sind.

Korn wird die Aufstellung am Samstag (4. Oktober) über die Aufstellung von Gojira, Bad Omens, Chevelle, Slaughter to Prevail, Drei -Tagen Grace, Trivium, Sage Sseeker, Powerwold, Dragonforce, Müllgespräch und vielem mehr leiten.

Und bringen Sie mir den Horizont mit, das das Fest am Sonntag (5. Oktober) abschließen wird und einen Tag abschließen wird, an dem auch Rob Zombie, Marilyn Manson in weißen, schwarzen Schleier, Mudvayne, in diesem Moment, Flyleaf, Maschinenkopf und andere bewegungslose, schwarze Schleierbräute sein werden.

Sehen Sie sich das vollständige Aufbau von 2025 Aftershock Festival im Poster unten an.