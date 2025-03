Willkommen zurück zu Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge. Diese Woche checkt Heyoon ein, um zu besprechen, ihre neue Single „Asap“ mit Chris Patrick zu erstellen. ICHWenn Sie das genießen, was Sie lesen, können Sie meinen Begleiter -Newsletter jede Woche für Ihren Posteingang an Ihren Posteingang abonnieren!

Die letzten Jahre wurden durch Exploration für Solist Heyoon definiert. Als ehemaliges Mitglied der Global Pop Group Now United vertrat der Tänzer und Sänger Südkorea unter einem Team, das auch Darsteller aus Senegal, China, Großbritannien und dem Libanon umfasste. Seit ihr die multinationale Handlung verlassen hat, hat sie begonnen, sich als Einzelperson in ihre eigene Kunst zu beruhigen.

Heyoon, der für ihre mächtigen Fähigkeiten als Tänzerin und Choreografin bekannt ist, nutzte ihre neue Single „Asap“ vor ihrer Arbeit mit Now United, um alles zu nutzen, was es bedeutet, im Mittelpunkt zu stehen. Als Follow-up zu ihrer Veröffentlichung von 2024, „Pivot“ mit Armani White, setzt der Track die lebendige Stimmung, die sie festgestellt hatte, effektiv fort.

„Ich fühle mich so gesegnet für meine Erfahrung in der Gruppe – es gab mir die Werkzeuge für das, was ich tun möchte, und ich hoffe, ich kann noch mehr Menschen mit meiner Musik berühren“ Folge.

Sehen Sie sich das dynamische Video für „ASAP“ unten an und lesen Sie weiter für Heyoons Einblicke in das Lied und dieses Kapitel ihrer Geschichte.

https://www.youtube.com/watch?v=WJJBKKKSXI2M

Was fühlte sich lustig und aufregend für Sie an „ASAP?“ Warum fühlte sich das der richtige Zeitpunkt für diese Veröffentlichung an?

„ASAP“ trägt eine mutige, aber verletzliche Botschaft, aber gleichzeitig klanglich ist es sexy und energisch. Ich liebe das Lied und ich wusste, dass meine Fans auch zu diesem Song tanzen wollen! Ich war ein Fan von Chris Patricks Musik und wir hatten gemeinsame Freunde. Chris ist ein Super auf die Erde und ein talentierter Künstler, also war es so viel Spaß, mit ihm zu arbeiten.

Etwas, das ich an dem Visuellen für dieses Lied liebe, ist das Engagement für Inklusivität und Ausdruck. Was lieben Sie an den Chancen, die Kunst in dieser Abteilung bietet?

Vielfalt und Inklusivität ist für mich nicht einmal eine Frage, wenn es um eines meiner Projekte geht. Wir sind schön wegen unserer Individualität und ich glaube, ich bin ein Schiff dieser Welt, um den Menschen zu helfen, das durch meine Kunst und Kreativität zu erkennen. Musik und Kunst bringen so viel Farbe in unser Leben!

Wie war das Dreherlebnis für das Visual für „Asap?“ Haben Sie beliebteste Momente oder hinter den Kulissen Erfahrungen zu teilen?

Die Zusammenarbeit mit Geerten Harmens, dem Direktor des Videos, war ein Vergnügen. Wir tanzten während der gesamten Dreharbeiten weiter. Außerdem hatte Chris den ganzen Weg nach Korea – jeder hatte so viel Spaß und hatte positive Energie am Set. Ich bin so dankbar für die ganze Besatzung.

Wie fühlte sich dieses Kapitel mit Ihrem Hintergrund in Gruppeneinstellungen als Solist an? Was sind einige Ihrer Ziele, wenn Sie weiterhin Songs unter Ihrem Namen veröffentlichen?

Wo haben Sie sich in letzter Zeit inspirieren?

Viele meiner Inspirationen stammen aus Gesprächen, aber in letzter Zeit habe ich alle legendären Musikvideos aus den 90ern und 2000er Jahren zurückgeschaut. Ich liebe es, zu meinen Kindheitsinspirationen zurückzukehren und Dinge zu schaffen, die das „kleine Ich“ glücklich machen.

