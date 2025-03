David Duchovny, bekannt für seine Darstellung von Agent Fox Mulder auf Die X-Fileshat eine neue Sachbücher-Show auf dem Geschichtskanal, der ein bekanntes Thema zu bewältigen scheint.

Es heißt Geheimnisse freigegeben und soll „die geheimnisvollsten, seltsamsten und umwerfendsten Aktivitäten der Regierung untersuchen, die im Laufe der Geschichte vergeben wurden“, so die offizielle Protokolllinie. In jeder Episode wird Berichten zufolge mit Hilfe verschiedener Experten ein anderes Thema wie Region 51 in ein anderes Thema eintauchen.

„Ich habe mich schon immer von Erkundungen der komplizierteren Aspekte unseres Lebens angezogen und mich in Gespräche gestreckt, die unter der Oberfläche graben und eine interessantere Geschichte freischalten“, erklärte Duchovny in einer Aussage. „Ich bin begeistert, eine neue Geschichtskanalserie zu produzieren und zu hosten, die keine Angst hat, dorthin zu gehen. Wir erzählen die unglaublichen Geschichten von Regierungsgeheimnissen, die erst vor kurzem ans Licht gekommen sind. Diese Serie beweist, dass Geheimnisse aufgedeckt werden können und Mysterien immer noch aufgelöst werden können. “

Es könnte keine ausdrückliche Erwähnung geben Die X-FilesAber die Kombination von Agent Mulder, der Regierung und unerklärlichen Ereignissen bringt das geliebte Programm sicherlich in den Sinn. Falls es dich in die bringt X-Files Stimmung, Sie können unsere Rangliste seiner 30 besten Episoden noch einmal besuchen.

Geheimnisse freigegeben wird am Freitag, den 4. April um 22:00 Uhr (ET) Premiere haben.