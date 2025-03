Bambi: Die AbrechnungDer neueste Eintrag in der Poohniverse Horror Movie -Serie hat seinen ersten Trailer erhalten, und Sie werden nie wieder die Geschichte der Kinder auf die gleiche Weise denken. Sehen Sie sich den Clip unten vor der Veröffentlichung des Films in den Kinos in diesem Sommer an.

Wie im Anhänger zu sehen ist, geht ein von Kummer betroffener Bambi, der mutiert hat, einen Mund voller scharfer Zähne zu haben, nach dem Tod seiner Mutter auf dem Lauf. Während der Jagd geht die Hirsche einigen unglücklichen Leuten im Wald und im Urlaub nach. Mit seinem Geweih enthauptet Bambi seine Beute, bevor er in ihr Fleisch reißt.

„Nachdem eine Mutter und ein Sohn in ein Autounfall gekommen waren, wurden sie bald von Bambi gejagt, einem mutierten Kummer-Hirsch auf einem tödlichen Amoklauf, der Rache für den Tod seiner Mutter sucht“, heißt es in der offiziellen Logline.

Eine verdrehte Einstellung zu Felix Salts Geschichte von 1923 von 1923 Bambi, ein Leben im WaldDer Horrorfilm wurde von Dan Allen und den Stars Roxanne McKee, Tom Mulheron, Nicola Wright, Samira Mighty und Alex Cooke inszeniert.

Bambi: Die Abrechnung stammt von den Produzenten Scott Chambers und Rhys-Frake Waterfield von Jagged Edge Productions, die für ihre Neuinterpretationen beliebter Kindercharaktere bekannt geworden sind, die in die Öffentlichkeit eingetreten sind.

Beginn mit Winnie the Pooh: Blut und Honig und seine Fortsetzung von 2024, die Poohniverse (auch bekannt als das Twisted Childhood Universe), hat sich mit dem diesjährigen Jahr erweitert Peter Pan’s Neverland Nightmare.

Nach den Veröffentlichungen von Bambi Und Pinocchio: ungeteiltAlle Charaktere werden sich für den Crossover -Film vereinen Poohnivers: Monster versammeln sichgeplant, um diesen Sommer in Produktion zu gehen.

https://www.youtube.com/watch?v=l02azbukymc