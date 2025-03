Bill Murrays Deadpan bleibt unbesiegt Heiße musste anbieten. Die Popkultur-Legende erschien in der von Sean Evans moderierten Talkshow von YouTube Hot Wings Eating Talk, um seinen neuen Film zu besprechen Riff Raffund schien es immens zu genießen. Er ging sicherlich besser als seine Riff Raff Co-Star Pete Davidson, der am Ende der Episode für einen kurzen Cameo vorbeikommt-nur zu sofort anfangen zu leiden.

Murray erklärt, dass er keine Angst vor dem Gewürzniveau in chinesischen oder mexikanischen Restaurants hat und an einem Punkt darauf hinweist, dass er glaubt, dass „Sriracha betrügt“. Während er sich durch die übliche Reihe von Hühnchen arbeitet, beantwortet Murray die Fragen von Evans (wie üblich, unglaublich gut recherchierte) Fragen zu dem Film, von dem er dachte, er sei sein bestes Werk (der Jim Jarmusch-Film Blumen) und seine alte Garagenband (die niederländischen Meister). Murray bestätigt auch mehrere Gerüchte und zeigt seine Narbe (oder „Knoten“), wenn er gefragt wurde, ob er tatsächlich von einem Murmeltier am Set von gebissen worden sei Groundhog Day.

Holen Sie sich Bill Murray Tickets hier

Evans fragt auch Murray nach der Erfahrung der Teilnahme an SNL50 Vor ein paar Wochen – eine Erfahrung, die sich Murray nie vorgestellt hat, würde passieren, wenn er ursprünglich in den ersten Jahren in der Serie auftrat. „Es ist wie High School – fünf Jahre und du bist fertig“, scherzt er.

Während Murray, wie Evans es ausdrückt, „Kuchenwälder dieses ganze Handschuh“, ist Davidson weniger gut, wenn er vor der Kamera kommt, um am Essen des letzten Flügels teilzunehmen-ein Maß an heißer Sauce Davidson erreichte nicht einmal, als er seine eigene Solo-Episode von machte Heiße Im Jahr 2020. Dennoch ist Murray da, um ihn durch die Erfahrung zu trösten.

Schauen Sie sich die vollständige Folge von an Heiße unten. Bill Murray ist derzeit auch mit seiner Band The Blood Brothers auf Tournee – erhalten Sie hier Tickets.

https://www.youtube.com/watch?v=ruyryfkyqgu