Billy Idol wurde kürzlich zum ersten Mal für die Rock & Roll Hall of Fame nominiert, obwohl es seit ungefähr zwei Jahrzehnten in Frage kam. Obwohl er in der Vergangenheit übersehen wurde, sagt der legendäre Rocker, es wäre eine „unglaubliche Ehre“, als Teil der Klasse von 2025 aufgenommen zu werden.

Die Nominierung kommt zu einer arbeitsreichen Zeit für Idol, das ein neues Album mit dem Titel hat Träume darin Am 25. April und eine nordamerikanische Tour mit Joan Jett starten am 30. April (hier Tickets abholen).

Holen Sie sich Billy Idol Tickets hier

Er ist zusammen mit solchen Handlungen wie The White Stripes, Soundgarden, Mariah Carey, Oasis, Outkast, Joy Division/New Order, Phish und mehr nominiert, wobei die Eingelieferten voraussichtlich später in diesem Frühjahr enthüllt werden, gefolgt von einer Zeremonie im Herbst.

Verwandte Video

Schwere Folge Kürzlich hat sich die Rock -Ikone eingeholt, die über seine Nominierung diskutierte, sowie seine Erfahrungen mit der Einführungszeremonie des letzten Jahres, wo er zu Ehren von Ozzy Osbourne auftrat.

„Ich hatte eine wirklich tolle Zeit bei der Ozzy -Induktion, seine Solo -Induktion im letzten Jahr“, sagte Idol. „Es war eine fantastische Nacht. Ich habe jede Menge Leute gesehen, die ich kenne, wie Roger Daltrey und Sammy Hagar. Und dann gab es eine Million anderer Leute, die ich zum ersten Mal getroffen habe, wie Jelly Roll oder WHOEKER. Es war nur eine große Nacht.“

Er fügte hinzu: „Wenn ich an all die Leute nachdenke, die … selbst wenn man an die Leute aus den 50er Jahren nachdenkt, wie Chuck Berry und Little Richard und Buddy Holly und Bo Diddley, nur die Idee, dass man mit Menschen mit Menschen wie dieser so verrückt ist. Es ist unglaublich. Was eine unglaubliche Ehre ist. Es scheint mir nur eine unglaubliche Ehre zu sein.“

Der Punk -Veteran freut sich auch, dass sein langjähriger Gitarrist Steve Stevens, wenn er in diesem Jahr den Schnitt macht, mit ihm aufgenommen wird. „Die Idee, dass Steve mit mir aufgenommen wird, ist einfach fantastisch“, bemerkte er.