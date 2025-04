Las Vegas hat seinen Ruf als „Unterhaltungshauptstadt der Welt“ nicht verdient, ohne zu wissen, wie man einen gestapelten Veranstaltungszeitplan liefert, der massive Menschenmengen anzieht, und das Festivalaufsatz ist keine Ausnahme. Von massiven EDM-Bühnen bis hin zu Punk-Poolpartys und Pop-Performances mit Charts bieten Vegas Music Festivals für jede Stimmung etwas. Egal, ob Sie energiegeladene Wochenenden oder entspannte Vibes verfolgen, dieser Leitfaden zu Las Vegas Music Festivals 2025 hilft Ihnen dabei, das ultimative Live-Musikerlebnis zu planen. Schauen Sie sich auch unsere Veranstaltungsseite an, um zu sehen, welche anderen aufregenden Shows für Las Vegas aufbewahrt werden.

EDC Las Vegas

Wann ist es: 16. bis 18. Mai

Wo ist es: Las Vegas Motor Speedway

Die diesjährigen Höhepunkte: Gesffelstein, Alison Wonderland B2B Kaskade, Eric Prydz, Fisher, Illenium B2B Verleumdung

Tickets kaufen

Auch wenn Sie kein eingefleischter elektronischer Tanzmusikfan sind, haben Sie wahrscheinlich wahrscheinlich von Electric Daisy Carnival gehört. Das dreitägige Festival für sein elektrisches Jahr unter dem elektrischen Himmel verwandelt den Las Vegas Motor Speedway in ein faszinierendes Spektakel, mit Top-DJs in House, Techno, Trance, Dubstep und mehr fliegen aus der ganzen Welt. Um das Ganze abzurunden, bringt Insomniac einige aufwandend gestaltete Stufen und umwerfende Pyrotechnik mit, um die Erfahrung in etwas viel Unvergesslicheres zu bringen.

Punkrock -Bowling

Verwandte Video

Wann ist es: 24. bis 26. Mai

Wo ist es: Innenstadt von Las Vegas

Die diesjährigen Höhepunkte: Soziale Verzerrung, die Unterbrecher, Fidlar, Frank Turner, die Verdammten

Tickets kaufen

Wenn Sie sich jemals gefragt haben, was Sie bekommen, wenn Punkrockmusik und Bowling -Liebhaber kollidieren, sind Sie genau dann als Punk -Rock -Bowling. Die dreitägige Festival-Slash-Party entzündet die Innenstadt von Las Vegas mit allem, von Live-Musik über Gigs von Late-Night-Clubs bis hin zu Poolpartys und natürlich ein echtes Bowling-Turnier. Mit einer Reihe von legendären und aufstrebenden Stars im Punkrock ist Punkrock Bowling Vegas ‚Gruß für die rohe Energie und den rebellischen Geist der Gemeinschaft.

Big Blues Bender

Wann ist es: 4. bis 7. September

Wo ist es: Westgate Las Vegas Resort & Casino

Die diesjährigen Höhepunkte: Die Teskey Brothers, The Mavericks, JJ Gray & Mofro, Walter Trout, Larkin Poe

Tickets kaufen

Big Blues Bender versteht, wie man sich auf sein erfahrenes Publikum einsetzt und ein immersives viertägiges Musikfestival direkt im Herzen des Westgate Resorts & Casino bietet. Da das gesamte Festival in einem Resort stattfindet, können die Teilnehmer Pakete mit vier Nächten vor Ort in der Unterkunft und der Rund-um-die-Uhr-Blues-Aufführungen umfassen. Das ist richtig, Leute, ein Festival, bei dem man sich nie Sorgen machen muss, wie Sie in Ihr Hotel zurückkehren. Es ist der ideale Kurzurlaub für Blues-Liebhaber, die ein entspannteres Erlebnis suchen, bei dem Sie mehr über die Vibes als über die Logistik Ihrer Flucht sind, wenn die Partei vorbei ist.

IHeartRadio Music Festival

Wann ist es: 19. bis 20. September

Wo ist es: T-Mobile Arena

Die diesjährigen Höhepunkte: Aufstellung TBA

Erfahren Sie mehr

Wenn Sie eher eine Person von Top 100 Hits haben, ist das IHeartRadio Music Festival wahrscheinlich Ihr Festival der Wahl. Ihearttradio kehrt für sein 15. Jahr in der T-Mobile Arena zurück und ist bekannt für seine mit Stars besetzte Besetzung von Hitmakers mit Charts, die zuvor Beyoncé, Kendrick Lamar, Shania Twain, Linkin Park, BTS und Foo Fighters Grace auf der Bühne gesehen haben. Obwohl die offizielle Aufstellung noch nicht enthüllt werden muss, ist es nicht zu leugnen, dass Iheart ein Ereignis nicht missbilligen kann, wenn Sie jucken, die größten Namen in der Branche an einem Ort zu fangen.

Reggae erheben Vegas

Wann ist es: 3. bis 5. Oktober

Wo ist es: Innenstadt von Las Vegas Events Center

Die diesjährigen Höhepunkte: Aufstellung TBA

Tickets kaufen

Reggae Rise Up Vegas ist mehr als nur ein Reggae -Festival, sondern eine Feier eines Genres, das seit Generationen kulturelle Berge bewegt. Die Aufstellung geht über Reggae hinaus und nutzt andere in Jamaikanern geborene Genres wie Dancehall, Ska und Dub. Reggae -Schwergewichte wie erhaben, leicht häuten, iration, Stammessamen und Rebutionen haben sich an Headliner -Slots vergangen. Mit seiner entspannten Umgebung ist Reggae Rise Vegas eine familienfreundliche Aktivität, die die Bank nicht bricht.

Beste Freunde Forever Fest

Wann ist es: 10. bis 12. Oktober

Wo ist es: Innenstadt von Las Vegas Events Center

Die diesjährigen Höhepunkte: Jimmy Eat World, Rilo Kiley, abzüglich des Bären, kursiv, Mineral

Tickets kaufen

Das Beste Friends Forever Fest kehrt für sein zweites Jahr in das Event Center in der Innenstadt von Las Vegas zurück, ein dreitägiges Festival ohne überlappende Sets (!!!). Die Kernmission des Festes ist es, „Bands zu ehren, die Musik erstellt haben, die Szenen definierten, Städte geprägt und ganze unterirdische Bewegungen inspiriert haben“. Noch wichtiger ist jedoch, dass es darum geht, die dauerhaften Freundschaften zu feiern, die durch Musik gegründet wurden. Es gibt nichts Schöneres als ein Fest, das in Nostalgie verwurzelt ist und Menschen vereint, um die Schönheit der Verbindung zu genießen.

Als wir jung waren

Wann ist es: 18. und 19. Oktober

Wo ist es: Las Vegas Festival Gelände

Die diesjährigen Höhepunkte: Blink-182, Panik! Bei der Disco, Weezer, Avril Lavigne, einfacher Plan

Tickets kaufen

Als wir jung waren, ist das einzige Festival, bei dem Millenials aus der ganzen Welt auf Vegas herabsteigen, um die glorreichen Tage ihrer Emo Pop-Punk-Jugend zu erleben. Betrachten Sie es als eine moderne Vans-Warped-Tour-erst jetzt weh der Rücken aller weh. Das Festival überträgt über 60 Künstler in einen einzigen Tag voller Nostalgie. Wenn Sie Tickets für den ausverkauften Samstag verpasst haben oder einfach jede einzelne Band spielen möchten, machen Sie sich keine Sorgen, sie machen es am Sonntag noch einmal.

Das Leben ist wunderschön

Wann ist es: Wahrscheinlich September 2025

Wo ist es: Innenstadt von Las Vegas

Die diesjährige Aufstellung: Aufstellung TBA

Erfahren Sie mehr

Im vergangenen Herbst warf The Life Is Beautiful Team eine verkleinerte Ausgabe ihres beliebten Multi-Genre-Events „A Big Beautiful Block Party“, das das dreitägige Festival in eine zweitägige Party über zwei Etappen zurückgezogen hat. Ob das 10-jährige Leben schön ist, wird im Jahr 2025 zu seiner vollständigen Festivalform von 170.000 Teilnehmern zurückkehren, aber die neuen Eigentümer-die Rolling Stone and Mutter Company Penske Media Company-haben ihr Engagement für die Wiederbelebung des größeren Ereignisses im Jahr 2025 zum Ausdruck gebracht. Im Moment ist alles, was übrig ist, das Ankündigungswartspiel. Erwarten Sie, dass eine Lebensform im September 2025 schön zurückkehrt.