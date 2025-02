Billy McFarland hat neue Details zu Fyre Fest 2 enthüllt, einschließlich eines neuen Datums und eines neuen Ortes.

Das ursprünglich angekündigte Fyre Festival 2 vom 30. Mai bis 2. Juni, der vom 25. bis 28. April stattfindet. In einem neuen Interview mit HEUTEDer verurteilte Betrüger erklärte: „Wir brauchten nur den zusätzlichen Monat, um unseren Partnern Zeit zu geben, um alles fertig zu machen.“

Das Festival findet auf Isla Mujeres in Quintana Roo, Mexiko, statt.

MacFarland ist nicht bereit, eine der Acts zu enthüllen, die er angeblich zum Spielen gebucht hat. „Wir werden jedoch Künstler über elektronische, Hip Hop, Pop und Rock haben“, sagte er zu HEUTE. „Es ist nicht nur Musik“, fügte er hinzu. „Wir könnten einen professionellen Skateboarder vorstellen lassen. Möglicherweise haben wir einen MMA -Champion, der Ihnen am Morgen Techniken unterrichtet. “

Tickets sind jetzt über die Website des Festivals erhältlich, wobei die Optionen zwischen 1.400 US -Dollar für den „Ignite“ General Access Pass für 25.000 US -Dollar für die „Phoenix“ Artist Access Stufe liegen. Für diejenigen, die ihr Geld wirklich in Brand setzen möchten, gibt es für acht Personen ein Paket für „Prometheus“ von 1,1 Millionen US -Dollar.

„Sie werden auf einem Boot sein, die Luxusyachten haben, mit denen wir zusammenarbeiten, wer vor der Insel angedockt und geparkt wird“, sagte McFarland über das letztere Paket. „Aber wieder einmal geht es bei Fyre nicht nur, wie Luxuserfahrung. Es geht um das Abenteuer. Also wirst du mit mir Tauchen tauchen. “

Im Jahr 2018 wurde McFarland zu sechs Jahren im Bundesgefängnis verurteilt, nachdem er sich im Zusammenhang mit dem ursprünglichen Fyre -Fest schuldig bekannt hatte. Nach vier Jahren des Urteils wurde er Anfang Mai 2022 freigelassen.

Dieses Mal hat sich McFarland offenbar aus dem logistischen Prozess entfernt, nachdem er sich mit der mexikanischen Konzertproduktionsfirma Lostnights zusammengetan hat. Er ist auch mit dem Secondary Ticket Reseller Soldout.com zusammengearbeitet, was eine 100% ige Rückerstattung von Tickets verspricht, wenn das Fyre Fest 2 storniert wird.