Kyle Meredith setzt sich mit David Hornsby und Charlotte Nicdao zusammen, um die vierte Staffel von Apple TV aufzubrechen Mythische Suchedas Chaos der Spieleentwicklung und was als nächstes für die Charaktere kommt. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Nicdao enthüllt, dass Poppy in dieser Saison an einem neuen Ort ist – glücklicher, in einer Beziehung und fast ausgewogen -, die natürlich implodiert. „Sie wartet immer darauf, auszusteigen“, sagt Nicdao und beschreibt, wie natürlich der Charakter zu ihr kommt.

Hornsby, der auch für die Show schreibt, gibt zu, dass er beim Skripting für sich selbst David Brittlesbee demütigend macht: „Ich schulde es allen“, scherzt er.

Das Gespräch taucht auch in das Fest der Episode 4 ein, ein kostümiertes, chaotisches und urkomisches Moment, in dem die vollständige Besetzung so interagiert, wie sie es selten erreichen. Nicdao nennt es „eine meiner Lieblings -Episoden zu drehen“. Das Paar diskutiert auch, NebenquestDie bevorstehende Anthologie-Spin-off der Show, die Geschichten tangential in der Gaming-Welt mit gelegentlichen Crossovers untersucht.

Außerhalb von Mythische SucheNicdao gibt ihr Regiedebüt mit Asiatischer männlicher, 60er Jahre führenwährend Hornsby bringt Die Lost Boys auf die Bühne in einer neuen musikalischen Anpassung. „Sie singen über ihre inneren Gedanken“, neckt er.

