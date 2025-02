Timothée Chalamet war über seine Karriereziele unverfressen und akzeptierte am Sonntagabend den SAG -Preis für den besten Schauspieler. Während er den Sieg für seine Darstellung von Bob Dylan in feierte Ein vollständiges UnbekanntesChalamet erklärte, er wolle „einer der Größen“ sein.

„Ich kann die Bedeutung dieser Auszeichnung nicht herunterspielen, weil es mir am meisten bedeutet, und ich weiß, dass wir in einem subjektiven Geschäft sind, aber die Wahrheit ist, ich bin wirklich in der Streben nach Größe“, sagte Chalamet. „Ich weiß, dass die Leute normalerweise nicht so reden, aber ich möchte einer der Größen sein. Ich bin von den Größen inspiriert. Ich bin heute Abend von den Größen hier inspiriert. “

Er fuhr fort: „Ich bin so inspiriert von Daniel Day-Lewis, Marlon Brando und Viola Davis wie von Michael Jordan, Michael Phelps, und ich möchte dort oben sein. Also bin ich zutiefst dankbar. Dies bedeutet das nicht, aber es ist etwas mehr Kraftstoff. Es ist ein bisschen mehr Munition, weiterzumachen. Vielen Dank.“

Um die Rede zu eröffnen, rief Chalamet seine Mutter aus, die seit 40 Jahren im Eigenkapital der Stage Union Actors arbeitet. Er war damals ähnlich ehrlich, was die Rolle und die fünfeinhalb Jahre, die er in ihn einsetzte, und sagte, er habe „alles eingeschlichen, was ich in das Spielen dieses unvergleichlichen Künstlers hatte“. Der Schauspieler bedankte sich auch bei seinen Kollegen für ihre Bemühungen.

Chalamet, der bei den SAG Awards mit 29 Jahren der jüngste beste Schauspielersieger wurde, ist auch für dieselbe Kategorie bei den Oscars nominiert, die am Sonntag, dem 2. März, ausfällt.

Inzwischen, Ein vollständiges Unbekanntes Veröffentlicht am 25. Februar auf VOD mit Vorbestellungen, die ab sofort über Amazon und Apple TV erhältlich sind. Die physische Veröffentlichung folgt am 1. April und bietet sowohl 4K UHD Blu-ray- als auch Standard-Blu-ray-Optionen.

https://www.youtube.com/watch?v=4p50uqeil4o