Der erste Trailer für Walzer mit Brandoein neuer Film über Marlon Brandos Plan aus den frühen 70er Jahren, auf Tahiti ein Ferienresort zu errichten, wurde enthüllt.

Walzer mit Brando In den Hauptrollen spielen Billy Zane als Brando und Jon Heder als Bernard Judge, den Architekten und Umweltplaner, der mit dem Bau des Resorts beauftragt ist. Die Handlung spielt sich hauptsächlich in den Jahren 1969 bis 1974 ab, in denen Brando in legendären Filmen wie … mitspielte Der Pate Und Der letzte Tango in Paris.

Brando hat gefilmt Meuterei auf der Bounty Er reiste Anfang der 1960er Jahre nach Tahiti, verliebte sich in die Region und kaufte dort eine kleine Insel. Er war der Nachhaltigkeit zutiefst verpflichtet und wollte dieses Ethos in sein neues Inselrefugium einfließen lassen. Der Trailer zeigt, wie Brando die Aufgabe zu Judge bringt, der Brandos Ambitionen lobt, sich aber Sorgen um die Praktikabilität macht. Trotz turbulentem Wetter, Finanzierungsproblemen und sogar einem Mangel an fließendem Wasser arbeiten Judge und Brando daran, ihr Ziel zu erreichen und das Brando Resort zu errichten, das noch heute existiert. Sehen Sie sich den Trailer unten an.

Walzer mit Brando Regie führte Bill Fishman, der die Memoiren von Judge aus dem Jahr 2011 adaptierte Walzer mit Brando: Ein Paradies auf Tahiti planen. Auch in der Hauptrolle Walzer mit Brando sind Richard Dreyfuss, Camille Razat, Alaina Huffman, Tia Carrera und Mick Jaggers Sohn James Jagger.

Der Film hat noch keinen Veröffentlichungstermin, aber der Verleiher VMI Worldwide hat bestätigt, dass er irgendwann im Jahr 2025 erscheinen wird.