Welcome to Rockville hat die ersten Acts für sein Line-up für 2025 enthüllt.

Das viertägige Festival findet vom 15. bis 18. Mai auf dem Daytona International Speedway in Daytona Beach, Florida, statt (Pässe erhalten Sie hier). Wie bei einem seiner anderen Festivals, dem Sonic Temple, stellt der Veranstalter Danny Wimmer Presents das Line-up schubweise vor und kündigt jeweils eine Handvoll Künstler an.

Das Line-up für „Stage 5“ am Donnerstag (15. Mai) ist der erste dieser Künstler-Drops, angeführt von einem Reunion-Set von Dillinger Escape Plan. (mit Originalsänger Dimitri Minakakis). Die gestapelte Ankündigung umfasst auch die Post-Hardcore-Koryphäen Quicksand, das Industrie-Kraftpaket HEALTH, Deafheaven, Converge, Full of Hell, Harm’s Way und Candy.

Three Days Grace (mit Original-Frontmann Adam Gontier) spielen ebenfalls „Welcome to Rockville“, wobei Danny Wimmer Presents zuvor bekannt gab, dass der Post-Grunge-Act im Jahr 2025 auf mehreren seiner Festivals auftreten wird.

Insgesamt werden auf „Welcome to Rockville“ mehr als 150 Bands auftreten, weitere Künstlerankündigungen sind in den kommenden Tagen und Wochen geplant.

In ähnlichen Nachrichten sind mehrere Bands in der Erstbesetzung frisch von der Veröffentlichung neuen Materials. Quicksand hat gerade eine Split-EP mit Hot Water Music veröffentlicht; HEALTH hat kürzlich eine erweiterte Ausgabe von vorgestellt RATTENKRIEGE; und Full of Hell bereiten die Veröffentlichung eines gemeinsamen Albums mit Andrew Nolan vor. Unterdessen kehrten Harm’s Way 2023 mit einem neuen Album zurück und Deafheaven feierte den 10. Jahrestag seines bahnbrechenden Albums Sonnenanbeter.

Schauen Sie sich unten das erste Lineup-Poster für „Welcome to Rockville“ an und bleiben Sie dran Schwere Konsequenz für weitere Updates zur Festivalrechnung.