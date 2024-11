Scarlet Veil ist ein wirklich visionäres elektronisches Duo, bestehend aus Brandi Overstreet und Jerrod Tyler. Gemeinsam haben sie seit ihrer Gründung eine fesselnde Anziehungskraft entwickelt und heute ihre neue Single „Strings“ veröffentlicht.

Mit einer bezaubernden Einleitung: „Saiten„ explodiert zu einer schnellen, ätherischen Tanzmelodie, die die Sinne von Anfang bis Ende fesselt. Dieser Titel dient als dritter Teaser zu ihrem kommenden Album „Every Fantasy“, das eine fesselnde Erkundung von Fantasie und Faszination verspricht. „Strings“ wagt sich über ihre etablierten Fantasy-Motive hinaus und vertieft sich in Themen, die von Wissenschaft und Science-Fiction bis hin zu persönlichen Bestrebungen und Träumen reichen. Mit „Strings“ lädt Scarlet Veil die Zuhörer auf eine Entdeckungs- und Erkundungsreise ein.

Brandi beleuchtet die Inspiration des Tracks und sagt: „‘„Strings“ begann mit der Absicht, einen peppigeren Track zu kreieren, der etwas mehr Energie brachte. Der Lead-Synthesizer erinnerte uns an die Akte Der kollektive Wahnsinn dieser Zeit floss in das ein, was wir taten, und inspirierte lose die Richtung.”

Hören Sie unten!