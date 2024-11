Juror Nr. 2der 40. und vielleicht letzte Film in Clint Eastwoods Regiekarriere, ist 113 Minuten lang ein ethisches Dilemma: Was würden Sie konkret tun, wenn Sie wegen eines Verbrechens, das Sie tatsächlich begangen haben, in einer Jury sitzen würden? Der Aufbau ist ziemlich einfach: In einer dunklen, regnerischen Nacht fuhr Justin (Nicholas Hoult) nach Hause, als er anschlug etwas auf einer Landstraße; Als er ausstieg, um den Schaden an seinem Auto zu begutachten, konnte er keine Anzeichen dafür erkennen, was er angefahren hatte, und dank eines nahegelegenen Schildes ging er davon aus, dass es sich um ein Reh handelte.

Erst ein Jahr später wird Justin klar, was tatsächlich passiert ist, und das liegt daran, dass er in der Jury eines Mordprozesses sitzt und von einer jungen Frau erfährt, die vermutlich auf derselben Straße und in derselben Nacht von ihrem Freund getötet wurde. Der Freund scheint kein toller Kerl zu sein, aber Justin weiß, dass er an diesem speziellen Verbrechen unschuldig ist. Die Frage ist: Was wird er dagegen tun?

Es handelt sich um eine ausreichend gehaltvolle Prämisse für ein Drama, und Eastwood legt großen Wert darauf, die Sympathie des Publikums für Justin zu wecken, einen offenkundig guten Mann mit einer schönen Frau und einem Baby auf dem Weg, der im Jahr 2022 als Zeitschriftenjournalist arbeitet und es immer noch kann ein schönes Haus leisten. Justins einziger großer Fehler besteht darin, dass er ein Alkoholiker in der Genesung ist, weshalb er nicht glaubt, seine Geschichte vorbringen zu können – da niemand glauben wird, dass er in der Bar, in der er zuvor war, tatsächlich keinen Drink getrunken hat der Unfall, und er hat bereits einen DUI in seiner Akte.

(Dieser bescheidene Autor ist kein Rechtsexperte, daher kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen, ob Justins Freund/Anwalt, gespielt von Kiefer Sutherland, ihm in dieser Hinsicht tatsächlich gute Ratschläge gegeben oder die Situation nur verschlimmert hat. Außerdem: „Warum?“ „Er hat sich nicht einfach gestellt?“ Fällt technisch in die gleiche Fragestellung wie die Frage „Warum hat Katherine Heigl nicht einfach eine Abtreibung vorgenommen? Geschwängert?“ Das heißt, gültig, aber auch das Ende des Films, bevor er beginnt.)

Einmal Juror Nr. 2 Wenn die Geschichte in Gang kommt, kommt es immer wieder zu Wendungen, besonders wenn JK Simmons‘ pensionierter Polizist, ein weiteres Mitglied der Jury, seinen eigenen Ermittlungen nicht widerstehen kann. Der gestapelt Zu den Nebendarstellern gehört auch Toni Collette als ehrgeiziger Staatsanwalt, dem Gerechtigkeit immer noch am Herzen liegt, und der unangekündigte Cedric Yarbrough liefert vielleicht die beste Leistung des Films.

Allerdings gibt es ein paar Passagen der Regie, die das Theater zum Lachen brachten, dank einiger melodramatischer Momente, die am Ende etwas übertrieben wirkten. Und sein größtes Problem ist, dass es sich auf mehreren Ebenen wie eine Zeitkapsel anfühlt.

Zum einen ist die Handlung sehr konkret im Oktober 2022 angesiedelt, wobei die Ereignisse des „Mordes“ im Oktober 2021 stattfinden, spiegelt jedoch nicht die tatsächliche Realität dieser Zeit wider. Hollywood hat in letzter Zeit einen sehr laxen Ansatz gewählt, um die Auswirkungen der Pandemie auf das Alltagsleben nach 2020 authentisch einzubeziehen, aber es ist immer noch beunruhigend, Menschen zu sehen, die angeblich noch vor ein paar Jahren im öffentlichen Raum herumlaufen, ohne Händedesinfektionsmittel oder Masken zur Schau zu stellen . Ehrlich gesagt wäre es eine vernünftigere Wahl gewesen, es einfach auf das Jahr 2017 zu setzen.

Noch wichtiger ist jedoch, dass der Aufbau dieses Films einer ganz anderen Ära angehört – insbesondere den 80er und 90er Jahren, einem goldenen Zeitalter für das komplexe juristische Drama für Erwachsene, das heutzutage kaum noch in den Kinos Fuß fasst. (Ich überprüfe immer wieder, ob dieser Film heimlich auf einem Roman von John Grisham aus dem Jahr 1997 basiert, aber nein, es scheint eine Originalidee des Autors Jonathan Abrams zu sein. Schauen Sie sich das an.)

Und während vor dreißig Jahren Juror Nr. 2 hätte dominiert An der Abendkasse wird Warner Bros. heute buchstäblich nicht verraten, wie viel Geld es am ersten Veröffentlichungswochenende im Inland verdient hat. Der Begriff hierfür lautet „begraben“, was für Warner Bros. eine merkwürdige Art ist, den möglicherweise letzten Film von Eastwood zu behandeln – zumindest scheint es, als ob es werbewirksam wäre, diese Tatsache für erwachsene Kinobesucher hervorzuheben.

Um es klar zu sagen: Clint Eastwood war ein Institution Ich bin länger in dieser Branche tätig, als die meisten Menschen auf diesem Planeten leben können. Seine Filmkarriere begann 1955, als er in vier verschiedenen Filmen auftrat: Lady Godiva von Coventry, Francis in der Marine, Rache der KreaturUnd Tarantel! Dwight D. Eisenhower war Präsident. Eastwood war 25 Jahre alt.

Nach 217 Folgen der Western-TV-Serie Rohlederwurde er zu einem der großen Westernfilmstars, dann nur noch zu einem der größten und klügsten Hollywoods. Im Alter von 41 Jahren gab er mit dem Thriller sein Regiedebüt Spielen Sie Misty für mich. Damals war Richard Nixon Präsident.

Eastwood führte Regie bei inzwischen insgesamt 40 Spielfilmen; Man ist versucht zu sagen, dass Eastwood im Laufe seiner Karriere in verschiedenen Genres gearbeitet hat, aber das ist nur teilweise der Fall. Ja, er hat neben Thrillern und Charakterdramen auch viele großartige Western gedreht, aber als Regisseur war sein Geschmack schon immer ziemlich spezifisch: Filme für Erwachsene, wie die AARP sie nennen könnte. Keine Supes, kein Science-Fiction, keine Albernheiten. (Mit der vagen Ausnahme von Weltraum-Cowboys.)

Wenn Juror Nr. 2 ist Eastwoods letzter Film, in dem er mit einem Wimmern ausgeht, nicht mit einem Knall – zumindest im Hinblick auf die kulturelle Wirkung des Films. Durch die Art und Weise, wie Warner Bros. damit umgeht, fühlt es sich jedoch auch wie ein Vorreiter für den Rest der Branche an, ein Zeichen dafür, dass es in den großen Studios wirklich keinen Platz mehr für Filme wie diesen gibt. Wollen Sie große Stars, die sich mit erdgebundenen moralischen Problemen auseinandersetzen? Dafür gibt es derzeit Indies und das Fernsehen, und das ist heutzutage zugegebenermaßen eine ziemlich robuste Option. (Sagen Sie es Clint, und Apple TV+ wird vor Ihrer Haustür stehen und grünes Licht für eine limitierte Serie mit sechs Folgen geben.)

Dennoch ist dies immer noch ein trauriger Moment und eine weitere Bestätigung dafür, wie sich Hollywood verändert hat. Das Leben ist natürlich Veränderung: Seitdem Tarantel!ein Mann ist auf dem Mond gelandet, drei Frauen haben einen Oscar für die beste Regie gewonnen, und dieses Internet-Ding bedeutet, dass wir so viele großartige klassische Filme, darunter viele der besten Eastwood-Filme, mit nur einem Klick ansehen können.

Es ist schwer zu erwarten, dass sich Eastwood dramatisch an diese neue Realität anpasst – schließlich ist der Typ 94 Jahre alt. Zumindest mit Juror Nr. 2Er bleibt sich bis zum Schluss treu und erzählt genau die Geschichte, die er erzählen wollte. Die Art von Geschichte, die er von Anfang an erzählt hat.

Juror Nr. 2 ist jetzt im Kino.