Gastgeber war John Mulaney Samstagabend Live zum sechsten Mal an diesem Wochenende, und wie es die Tradition verlangt, gab es in der Folge eine aufwändige, musikalisch thematisierte Nummer, an der der Großteil der Besetzung und sogar ein paar prominente Gastauftritte beteiligt waren. Bei diesem Durchstarten ging es in der Skizze um die Rückkehr SNL Darsteller Pete Davidson versucht, eine Gallone Milch von einem von Mulaney verwalteten Port Authority Duane Reed zu kaufen, was zu einer humorvollen Musiknummer über die Herkunft dieser Milch führt, die auf die Melodie abgestimmt ist Der König der Löwen Thema.

Zu den weiteren musikalischen Nummern gehörten Marcello Hernandez, der hinter Schloss und Riegel eine Shampooflasche spielte; Chloe Fineman führt die Doppelgänger von Timothée Chalamet im Lied an; und Andy Samberg verkleidet als der Kadaver des Bären, den Robert F. Kennedy Jr. im Central Park abgeladen hat, und singt im Stil von Hamilton.

An anderer Stelle von gestern Abend Samstagabend Liveder musikalische Gast Chappelle Roan debütierte mit einem lesbischen Country-Song namens „The Giver“, und Vizepräsidentin Kamala Harris hatte während der kalten Eröffnung einen überraschenden Auftritt.